Эрдоган: Никогда не признавали и не признаем аннексию Крыма

Турция никогда не признавала и не признает незаконную аннексию Крыма Россией.

Об этом 3 ноября по итогам встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Стамбуле заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он заверил, что позиция Турции заключается в поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности и политического единства Украины.

"Мы никогда не признавали и не будем признавать незаконной аннексию Крыма. ... И мы будем продолжать охранять права и интересы крымских татар - как тех, кто остался на территории Крыма, так и тех, кто был вынужден переехать из этого региона", - отметил Эрдоган.

Президент Турции добавил, что хочет, чтобы "столкновения на востоке Украины, которые все еще продолжаются, завершились и были решены в рамках международного права, дипломатическим, мирным путем".

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко отметил, что убедился - "в лице президента Турции мы имеем надежного, доброго друга и партнера для Украины".

"В сложившихся условиях приоритетом (в ходе переговоров - УП) были вопросы безопасности, военно-технического сотрудничества ... Благодарю президента Турции за последовательную позицию относительно непризнания аннексии Крыма и осуждение агрессии на востоке Украины, которое осуществляют вооруженные силы РФ", - отметил Порошенко.

Порошенко добавил, что с Эрдоганом договорился о продолжении координации усилий по процессу освобождения политзаключенных, которые незаконно удерживаются в оккупированном Крыму и РФ.

"Турция заверила нас в том, что она не останется в стороне от вопросов ползучей агрессии РФ в Азовском море. Мы договорились о координации наших действий по проблемам нарушения оккупационными властями Крыма правам человека. ... Мы доверяем Турции и были бы счастливы, если бы она приняла участие в установлении мира на Донбассе путем размещения своей миротворческой миссии в составе ООН", - отметил Порошенко.