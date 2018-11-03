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КНДР угрожает возобновить ядерную программу в ответ на санкции США

Суббота, 3 ноября 2018, 23:40

Северная Корея выступила с угрозами восстановить государственную политику, направленную на развитие ядерной программы, если США не отменят экономические санкции, наложенные на страну.

Об этом со ссылкой на американские СМИ пишет Голос Америки.

Министерство иностранных дел страны заявило, что Северная Корея сталкивается с давлением со стороны США и Южной Кореи, которые пытаются отговорить ее от ядерной программы.

Северная Корея не угрожала выйти из текущих ядерных переговоров с Вашингтоном, но намекнула на возможность возвращения к развитию ядерных мощностей.

В этом заявлении впервые прозвучала возможность возобновления Северной Кореей испытаний ядерного оружия и дальнейшего развития программы с тех пор, как лидер страны Ким Чен Ын подписал новую государственную политику, сообщает NBC News.

Заявление Министерства иностранных дел, выданное от имени директора Института американских исследований Министерства, утверждает, что "улучшение отношений и санкции несовместимы", сообщает NBC News.

"Америка считает, что ее постоянные "санкции и давление" приводят к денуклеаризации. Мы не можем не смеяться над такой глупой идеей", - сказано в нем.

В этом году Северная и Южная Кореи провели три саммита. Лидер КНДР Ким Чен Ын также провел беспрецедентный саммит с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре в июне, они пообещали работать в направлении денуклеаризации Корейского полуострова.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КНДРядерное оружиесанкцииСША
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