Порошенко в Турции посмотрел на мощные беспилотники

В ходе официального визита в Турцию президент Петр Порошенко посетил производство компании Baykar Makina, которая является одним из мировых лидеров в производстве мощных беспилотных авиационных комплексов.

Фото пресс-службы президента

Как сообщает в воскресенье пресс-служба президента, ему и украинской делегации были продемонстрированы тактико-технические характеристики БПЛА различных типов, включая военные.

Также были проведены переговоры о сотрудничестве и кооперации между оборонными комплексами Украины и Турции.