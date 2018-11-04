Порошенко в Турции посмотрел на мощные беспилотники

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Воскресенье, 4 ноября 2018, 11:58

В ходе официального визита в Турцию президент Петр Порошенко посетил производство компании Baykar Makina, которая является одним из мировых лидеров в производстве мощных беспилотных авиационных комплексов.

 
Фото пресс-службы президента

Как сообщает в воскресенье пресс-служба президента, ему и украинской делегации были продемонстрированы тактико-технические характеристики БПЛА различных типов, включая военные.

 

Также были проведены переговоры о сотрудничестве и кооперации между оборонными комплексами Украины и Турции.

Украинская правда
Темы: Порошенко Турция
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