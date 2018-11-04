Заморская территория Франции на референдуме отказалась от независимости

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Воскресенье, 4 ноября 2018, 14:04

Предварительные результаты референдума о независимости французской заморской территории Новой Каледонии показывают, что большинство избирателей решили остаться частью Франции.

Как сообщает Le Figaro со ссылкой на местные СМИ, после подсчета 90% голосов 56,8% избирателей отвергли независимость Новой Каледонии.

Явка на референдуме была очень высокой и составила 81%. Для сравнения, на последних местных выборах в 2014 году на участки пришли 58,1% от тех, кто имеет право голоса.

Новая Каледония - архипелаг из десятков островов в южной части Тихого океана, в 15 тысячах километров от Парижа, вошедший в состав Французской империи в 1853 году.

Европейская правда

Темы: Франция
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