Медведчук стал главой политсовета партии Рабиновича

Кум президента РФ, лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук избран председателем политсовета партии "За життя".

Как сообщает пресс-служба партии, такое решение было принято в воскресенье во время первого этапа внеочередного съезда.

Фото с сайта партии "За життя"

"Избран новый состав политсовета политической партии "За життя", по результатам единогласного голосования на съезде председателем новой политсовета партии "За життя" избран Виктор Медведчук, который также выступил на съезде и изложил позицию партии по наиболее актуальным текущим вопросам", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в конце июля Медведчук сообщил о решении присоединиться к партии "За життя" Вадима Рабиновича и возглавить направление по "восстановлению мира" с Россией.