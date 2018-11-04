В Польше украинский автобус попал в ДТП
Воскресенье, 4 ноября 2018, 22:48
В Польше вблизи г.Бохня на автостраде А4 (из Украины в Германию) произошло столкновение четырех легковых автомобилей и двухэтажного автобуса из Украины.
Как сообщает Польское радио со ссылкой на данные полиции, ДТП произошло на 453-м километре автомагистрали A4 в районе н.п. Прошувка.
"Семи раненым, в том числе двум детям и беременной женщине, оказали помощь на месте, после чего их доставили в больницу для дальнейшей диагностики", - говорится в сообщении.
72 пассажира украинского автобуса были доставлены в школу в Прошувке, где они ожидали другого автобуса.
На автомагистрали в направлении Катовиц было затруднено движение. О ДТП была уведомлена прокуратура.