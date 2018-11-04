В Польше украинский автобус попал в ДТП

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Воскресенье, 4 ноября 2018, 23:48

В Польше вблизи г.Бохня на автостраде А4 (из Украины в Германию) произошло столкновение четырех легковых автомобилей и двухэтажного автобуса из Украины.

Как сообщает Польское радио со ссылкой на данные полиции, ДТП произошло на 453-м километре автомагистрали A4 в районе н.п. Прошувка. 

"Семи раненым, в том числе двум детям и беременной женщине, оказали помощь на месте, после чего их доставили в больницу для дальнейшей диагностики", - говорится в сообщении.

72 пассажира украинского автобуса были доставлены в школу в Прошувке, где они ожидали другого автобуса. 

На автомагистрали в направлении Катовиц было затруднено движение. О ДТП была уведомлена прокуратура. 

Темы: ДТП Польша жертвы
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