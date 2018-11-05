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Россияне считают, что их объединяет победа в "Великой отечественной войне" и аннексия Крыма - опрос

Понедельник, 5 ноября 2018, 01:28

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, по результатам которого 63% опрошенных россиян назвали важнейшим историческим событием, которое объединяет русский народ, победу в "Великой отечественной войне". Еще 12% опрошенных считают важным событием аннексию Крыма.

Об этом говорится в пресс-релизе ВЦИОМ от 2 ноября.

Отмечается, что опрос провели накануне Дня народного единства, который отмечается в РФ 4 ноября.

Опрошенные россияне назвали главными символами РФ народ (9%), любовь к родине, патриотизм (по 8%), государственный флаг (7%) и герб (6%).

"Армию и силу РФ отмечают по 5% россиян. О национальном гимне и единстве вспоминают по 4% респондентов.

Среди других символов, которые олицетворяют Россию, опрошенные называют большую территорию, медведей, миролюбие, президента и природное богатство (по 3%)", - подчеркивает ВЦИОМ.

Почти две трети опрошенных (63%) назвали важнейшим историческим событием победу в "Великой отечественной войне" 1941-1945 годов. Еще 12% считают важным событием аннексию Крыма.

"8% считают, что русский народ объединяет Великая Октябрьская революция. Новый Год, полет Юрия Гагарина в космос, события 1812 года и даты развала СССР вспоминают по 5% россиян", - говорится в пресс-релизе.

Каждый пятый (20%) участник опроса определяет гимн РФ как песню, которая объединяет россиян. Второе место в "музыкальном" рейтинге занимает песня "День Победы" (8%), третье - "Катюша" (7%).

Респонденты также называют "Священную войну" и народные песни (по 3%), "Калинку", "Ой, мороз, мороз", "Офицеры" в исполнении Олега Газманова, песни группы Любэ, "Подмосковные вечера", советские и патриотические песни о родине (по 2%).

Среди книг, которые объединили жителей РФ, лидирует "Война и мир" Льва Толстого (11%).

Реже опрошенные называют произведения Александра Пушкина (4%) и роман-эпопею Михаила Шолохова "Тихий Дон" (3%).

"Как считают 2% респондентов, практически каждый из россиян читал такие произведения, как "Преступление и наказание" Достоевского, "Мастер и Маргарита" Булгакова, произведения других русских классиков и Льва Толстого", - отмечается в результатах исследования.

Наиболее ярким персонажем, который характеризует русского человека, опрошенные граждане РФ считают Обломова (4%) из романа Ивана Гончарова.

Среди других литературных героев, которые так или иначе отражают черты русского народа, называли Алексея Маресьева из произведения "Повесть о настоящем человеке", Андрея Болконского ( "Война и мир"), Илью Муромца, Павла Корчагина ("Как закалялась сталь") и героев произведений Александра Пушкина (по 2%).

Фильмом, который объединяет россиян, опрошенные считают "Ирония судьбы, или с легким паром" (9%).

Реже называют такие фильмы, как "Москва слезам не верит" (5%), "Бриллиантовая рука", "В бой идут одни старики", фильмы о войне, "Движение вверх", "Иван Васильевич меняет профессию", "Любовь и голуби", Операция "Ы" и другие приключения Шурика" (по 4%).

Главным праздничным блюдом опрошенные россияне назвали салат "Оливье" (51%). 28% опрошенных считают, что россиян объединяет салат "Сельдь под шубой", еще 25% назвали пельмени. 17% респондентов считают, что каждый из россиян любит поесть борщ.

Темы: РосcияКрыманнексияопрос
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