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Госдеп США: Более 600 компаний и физлиц из Ирана попадут под действие новых санкций

Понедельник, 5 ноября 2018, 02:54

Белый дом введет санкции против более 600 компаний и физических лиц из Ирана.

Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео, передает Fox News.

"Я уверен, что санкции, которые восстановят свое действие в понедельник, не только по экспорту нефти, но и финансовые, которые введет Минфин, будут иметь эффект, который приведет к изменению поведения иранского режима.

Это наши ожидания. Это цель политики президента Трампа", - подчеркнул он.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп анонсировал введение 5 ноября новых жестких санкций против Ирана.

Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о возобновлении всех санкций против Ирана. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана.

Более существенные санкции, которые затронут экспорт нефти, ожидаются с 5 ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.

2 ноября министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез заявил, что Вашингтон пообещал Анкаре сделать для нее исключение из иранских нефтяных санкций.

Напомним, Помпео анонсировал, что Соединенные Штаты выведут из-под действия антииранских санкций восемь стран, импортирующих иранскую нефть.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАИрансанкции
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