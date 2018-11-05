Сыновья убитого журналиста Хашогги попросили вернуть им тело отца

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Понедельник, 5 ноября 2018, 06:50

Сыновья убитого журналиста Джамаля Хашогги обратились к властям Саудовской Аравии с требованием вернуть тело отца.

Об этом они заявили в инервью CNN.

Сыновья журналиста - Салах и Абдулла Хашогги - назвали отца "мужественным и очень смелым". По их словам, после убийства отца они подверглись страданиям и испытывали неуверенность.

"Я действительно надеюсь, что все, что случилось, не было болезненным для него, или что это произошло быстро", - отметил Абдулла Хашогги.

"Власти Турции, которая утверждает, что Хашогги был убит группой лиц, отправленных из Эр-Рияда, все еще ищет останки тела журналиста.

На прошлой неделе в прокуратуре заявили, что тело Хашогги расчленили после того, как его задушили, а The Washington Post писала, что следователи рассматривают версию о том, что тело растворили в кислоте", - говорится в материале CNN.

"Все, что мы сейчас хотим, это похоронить отца на кладбище Аль-Баки в Медине (Саудовская Аравия - ред.)", - сказал Салах Хашогги.

"Я говорил об этом с саудовской властью, и я просто надеюсь, что это произойдет скоро", - добавил он.

1 ноября Норвегия вызвала посла Саудовской Аравии в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

Ранее в МИД Франции заявили о возможности введения санкций против Саудовской Аравии в связи с убийством.

Кроме того, ответ на убийство Хашогги анонсировали США.

Напомним, офис генпрокурора Стамбула 31 октября сообщил, что журналиста Джамаля Хашогги задушили вскоре после того, как он зашел в здание консульства Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия изменила свою позицию по смерти и сообщила, что его убийство было умышленным.

Читайте подробнее: "Деньги против морали: почему стихает скандал с убийством в саудовском консульстве в Стамбуле"

Темы: Саудовская Аравия Турция СМИ убийство
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