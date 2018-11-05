Украинцы не пострадали в ДТП в Польше – МИД

Украинцев нет среди пострадавших в ДТП с украинским автобусом в Польше.

Об этом сообщает Департамент консульской службы Министерства иностранных дел.

"По информации консула Украины в Кракове, украинцев нет среди пострадавших в ДТП в Польше недалеко от г.Бохня", – отметили в МИД.

Накануне в Польше произошло столкновение четырех легковых автомобилей и двухэтажного автобуса из Украины.