Украинцы не пострадали в ДТП в Польше – МИД
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Понедельник, 5 ноября 2018, 10:34
Украинцев нет среди пострадавших в ДТП с украинским автобусом в Польше.
Об этом сообщает Департамент консульской службы Министерства иностранных дел.
"По информации консула Украины в Кракове, украинцев нет среди пострадавших в ДТП в Польше недалеко от г.Бохня", – отметили в МИД.
Накануне в Польше произошло столкновение четырех легковых автомобилей и двухэтажного автобуса из Украины.
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