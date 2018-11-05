В Луцке на автомойке устроили стрельбу: один погибший

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Понедельник, 5 ноября 2018, 15:25

В Луцке Волынской области в результате стрельбы на автомойке один человек погиб, еще двое получили ранения.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

"В Луцке на автомойке на улице Набережной около 14:50 произошла перестрелка. По предварительной информации, один человек погиб, двое госпитализированы с огнестрельными ранениями", - сказал он.

В городе введен оперативный план "Сирена", полиция разыскивает злоумышленников.

"Украинская правда" пытается получить комментарии в полиции Волынской области.

По данным местного издания "ВолиньPost", во время стрельбы ранили криминального авторитета Аслана.

Отмечается, что об этом сообщила его дочь.

В полиции Волынской области не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

"Обстоятельства происшествия выясняются. Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть", - сказал пресс-секретарь волынской полиции Виктор Гомоля.

На просьбу уточнить, установлены ли личности погибшего и раненых, он отметил, что озвучил всю известную на данное время информацию.

Украинская правда 
Темы: Волынская область криминал
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