Украинское войско – в топ-10 армий Европы и в топ-30 армий мира

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Понедельник, 5 ноября 2018, 15:57
Business Insider

Украина по военной мощи занимает 29 позицию в мировом рейтинге и 10-ю позицию среди крупнейших армий Европы.

Индекс силы (PowerIndex) определил проект Global Firepower, а издание "Business Insider" отобрало из всего перечня 25 крупнейших войск Европы.

Украина по военной мощи 10-я в Европе
Украина по военной мощи 10-я в Европе
NORDIC.BUSINESSINSIDER.COM

Россия имеет вторую в мире по мощности армию, а в европейском рейтинге она лидирует.

Российская армия - самая сильная в Европе
Российская армия - самая сильная в Европе
NORDIC.BUSINESSINSIDER.COM

В мировом рейтинге лидируют Соединенные Штаты Америки.

После Российской Федерации в первой десятке всех стран следуют Китай, Индия, Франция, Великобритания, Южная Корея, Япония, Турция и Германия.

Топ-10 армий мира
Топ-10 армий мира
GLOBALFIREPOWER.COM

Первая европейская десятка выглядит так: Россия, Франция, Великобритания. Турция, Германия, Италия, Испания, Польша, Греция и Украина.

Беларусь в мировом рейтинге 41-я (в европейском 17-я), Грузия – 82-я.

"Индекс силы" определяли по 55 критериям. Эксперты фокусировались скорее на разнообразии оружия, чем на его количестве, а ядерные запасы вообще не учитывали при ранжировании (хотя наличие ядерных мощностей было бонусом).

Финансовая стабильность стран также учитывалась.

По данным Global Firepower, при населении в 44 миллиона Украине имеет 1,18 млн человек военного персонала, из которых актив – 182 тысячи, а 1 млн – резерв. Оборонный бюджет - 4,88 млрд долларов.

Исследователи считали, что общая сила авиации Украины – 240 воздушных судов, боевых танков у нас – 2 214, боевых машин – 11 868, самоходной артиллерии – 1 302, буксируемой артиллерии – 1 669, ракетных установок – 625, в активе Военно-морских сил – всего 25 судов.

Алена Рощенко, УП
Темы: рейтинг Украины армия Вооруженные силы Европа Росcия
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