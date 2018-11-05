Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ заявляет, что накрыла группу пророссийских пропагандистов

Понедельник, 5 ноября 2018, 15:52

Служба безопасности Украины задержала 9 пророссийских пропагандистов.

Об этом в понедельник сообщает пресс-служба ведомства.

Указывается, что СБУ в течение сентября-октября блокировала деятельность "межрегиональной сети антиукраинских Интернет-агитаторов, которые действовали в интересах страны-агрессора".

"Оперативники спецслужбы разоблачили в Одессе, Киеве и Северодонецке девять пророссийских пропагандистов. Злоумышленники, которых финансировали представители спецслужб РФ, публиковали присланные из России политические новости и призывали к проведению акций неповиновения и массовых беспорядков", - сообщили в СБУ.

Также сообщается, что задержанные публиковали призывы к свержению конституционного строя и государственной власти в нашей стране, а также поддержки террористов "Д/ЛНР".

Украинская правда
Темы: СБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
СБУ
Зеленский совещался с главой СБУ, руководителями разведки
Наместника Лавры Павла уличили в новых преступлениях – СБУ
СБУ задержала "начфина" оккупантов Купянска
Последние новости
14:40
Большинство пациентов – мертвые. История о мошенничестве врача Паоло Маккиарини и его опасных операциях
14:35
ЕС отправляет Украине еще 500 электрогенераторов
14:27
фотоПолиция установила личности вояк Росгвардии, которые пытали людей в районе Бучи
14:21
Российские хакеры рассылают письма с вредоносным софтом, пользуясь сбоем "Киевстара"
14:11
фотоВ киевском зоопарке показали четыре сервала, спасенных из Донбасса
14:00
Коломойскому уменьшили залог на 300 миллионов
13:57
"Под темными облаками войны": фотография из Украины получила премию года ЮНИСЕФ 2023
13:55
На левом берегу Киева запустили новые трамваи, из-за которых увеличили интервалы движения
13:51
NASA до конца 2020-х доставит на Луну космонавта не из США
13:50
По всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГа
Все новости...
Реклама: