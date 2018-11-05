СБУ заявляет, что накрыла группу пророссийских пропагандистов

Служба безопасности Украины задержала 9 пророссийских пропагандистов.

Об этом в понедельник сообщает пресс-служба ведомства.

Указывается, что СБУ в течение сентября-октября блокировала деятельность "межрегиональной сети антиукраинских Интернет-агитаторов, которые действовали в интересах страны-агрессора".

"Оперативники спецслужбы разоблачили в Одессе, Киеве и Северодонецке девять пророссийских пропагандистов. Злоумышленники, которых финансировали представители спецслужб РФ, публиковали присланные из России политические новости и призывали к проведению акций неповиновения и массовых беспорядков", - сообщили в СБУ.

Также сообщается, что задержанные публиковали призывы к свержению конституционного строя и государственной власти в нашей стране, а также поддержки террористов "Д/ЛНР".