Накануне выборов в США Facebook заблокировал 115 подозрительных аккаунтов

91 просмотр
Вторник, 6 ноября 2018, 07:24

Накануне промежуточных выборов в США Facebook заблокировал около 115 учетных записей пользователей, которые по  мнению властей, могут быть связаны с иностранной организацией.

Об этом говорится в сообщении в блоге компании,пишет Reuters.

В социальной сети сообщили, что необходимо провести дальнейший анализ, чтобы определить, связаны ли эти учетные записи с российским агентством интернет-исследований (фабрика троллей) или другой группой.

Восемьдесят пять удаленных учетных записей публиковали свои записи на английском языке в принадлежащей Facebook  сети Instagram,  еще 30 аккаунтов были связаны со страницами на французском и русском языках.

Некоторые из них "были сосредоточены на знаменитостях", а другие - на "политических дебатах", - добавил он.

Сведения об этих аккаунтах поступили из Федерального бюро расследований в ночь на воскресенье, сообщил Натаниэль Глейхер, глава политики кибербезопасности Facebook.

"Американцы должны понимать, что иностранные субъекты и, в частности, Россия, продолжают пытаться влиять на настроения и восприятие избирателей посредством действий, направленных на разжигание розни, в том числе через социальные сети", - заявили федеральные власти.

Темы: facebook США виборы Росcия
powered by lun.ua
По теме
Overtime: главные экономические события дня 2 ноября 2018, 21:20
Хакеры взломали 47 тысяч Facebook-аккаунтов украинцев – BBC 2 ноября 2018, 12:12
Facebook ищет менеджера с политики для Украины 19 октября 2018, 13:57
Все новости
Главные новости
ВВС США показали, как российский СУ-27 перехватил самолет США над Черным морем
Разыскиваемого экс-владельца агрохолдинга "Мрия" экстрадировали в Украину
Активисты назвали причину смерти Гандзюк и указывают на след депутата БПП
В ВР хотят создать "ручную" комиссию по расследованию нападений на активистов - РПР
Все новости
Лайфхаки

Как побороть бессонницу

Фото

20 комиксов, которые заставят вас улыбнуться

Поиск по сайту
Архив
Весь архів