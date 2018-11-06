Накануне выборов в США Facebook заблокировал 115 подозрительных аккаунтов

Накануне промежуточных выборов в США Facebook заблокировал около 115 учетных записей пользователей, которые по мнению властей, могут быть связаны с иностранной организацией.

Об этом говорится в сообщении в блоге компании,пишет Reuters.

В социальной сети сообщили, что необходимо провести дальнейший анализ, чтобы определить, связаны ли эти учетные записи с российским агентством интернет-исследований (фабрика троллей) или другой группой.

Восемьдесят пять удаленных учетных записей публиковали свои записи на английском языке в принадлежащей Facebook сети Instagram, еще 30 аккаунтов были связаны со страницами на французском и русском языках.

Некоторые из них "были сосредоточены на знаменитостях", а другие - на "политических дебатах", - добавил он.

Сведения об этих аккаунтах поступили из Федерального бюро расследований в ночь на воскресенье, сообщил Натаниэль Глейхер, глава политики кибербезопасности Facebook.

"Американцы должны понимать, что иностранные субъекты и, в частности, Россия, продолжают пытаться влиять на настроения и восприятие избирателей посредством действий, направленных на разжигание розни, в том числе через социальные сети", - заявили федеральные власти.