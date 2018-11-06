Государство оплачивает жилье 120 нардепам-миллионерам – СМИ

170 народных депутатов получают государственную компенсацию на аренду жилья в Киеве, из них 120 задекларировали миллионы сбережений, а минимум 25 владеют жильем в столице или элитном пригороде.

Об этом говорится в сюжете программы "Наші гроші з Денисом Бігусом".

По закону, который парламентарии приняли сами для себя, те из них, кто не владеет жильем в столице и 30 километрах вокруг, имеют право на компенсацию из денег налогоплательщиков.

Ежемесячно им начисляют по 20 тысяч гривен за аренду квартиры или номера в гостинице "Киев". За один день – это 650 гривен, за год – 240 тысяч.

Среди получателей компенсации есть даже официальные владельцы жилья в столице или 30-километровой зоне вокруг Киева.

Например, бывший регионал, а ныне член депутатской группы "Воля народа", Игорь Молоток, который вместе с семьей задекларировал у 20 миллионов гривен сбережений и лично владеет загородным имением в селе Романков, под Киевом.

Молоток получение компенсации сначала пытался объяснить тем, что его имение слишком далеко от Киева (хотя на самом деле меньше, чем в 30 км от Верховной Рады), а потом вдруг вспомнил о якобы ремонте, из-за которогопользоваться домом не может.

Однако журналисты зафиксировали, что в рабочие дни утром возле загородного дома Молотка стоят иномарки. Кроме того, жена депутата имеет в Киеве квартиру на 150 кв.м.

Имеет столичную недвижимость и депутат от Народного фронта Владимир Шкварилюк. Квартиру он купил в июле 2016 года, но за 2 года якобы не сделал ремонт, поэтому просит компенсацию якобы на аренду.

Опоблокивець Дмитрий Колесников и его жена имеют две квартиры почти на 250 кв.м. в столичном доме возле Национального антикоррупционного бюро, но нардеп утверждает, что живет в Кривом Роге, ездит в Киев и живет якобы в гостинице.

Один из самых богатых депутатов ВР экс-регионал, а ныне член партии "Возрождение" Евгений Геллер имеет целый дворец с собственным парком в Козине, но ежемесячно получает компенсацию из средств налогоплательщиков.

Или фигурант "янтарного дела", депутат от "Народного фронта" Максим Поляков, который живет в пентхаусе на 227 кв.м. в столичном жилом комплексе "Кристалл Парк". Эта квартира – официально жилье сестры Полякова. Но 11 миллионов гривен на покупку пентхауса сестра Полякова, как установили сыщики НАБУ, получила от помощницы самого Полякова.

20 тысяч ежемесячно получает и владелец столичной квартиры с 57 миллионами сбережений Аркадий Корнацкий с БПП, и Александр Пресман, состояние семьи которого составляют почти 80 миллионов гривен, без учета Майбаха, Бентли, Порше Кайен, Рэнж Ровера и столичной квартиры.

Отмечается, что кое-кто из депутатов предусмотрительно оформил недвижимость на родственников.

Например, нардеп от БПП Руслан Демчак. Изысканное имение под Киевом, с бассейном и спортивной площадкой, которым пользуется Руслан Демчак, записано на его отца, бывшего учителя физкультуры.

Киевские квартиры записали на жен и другую родню и получают компенсацию нардепы-миллионеры: Вадим Нестеренко (БПП), Антон Киссе (Возрождение), Виталий Барвиненко (Возрождение), Станислав Березкин (депутатская группа "Воля народа"), Игорь Бриченко (Народный фронт) Александр Долженков (Оппозиционный блок), Юрий Одарченко (Батькивщина), Иван Рыбак (БПП), Владислав Севрюков (БПП), Олег Мусий (позафрацийний).

При этом аппарат Верховной Рады, раздавая по 20 тысяч гривен в месяц, даже не проверяет, есть ли в собственности депутата или его семьи столичное жилье.

"Предоставление народным депутатам справок от гостиницы или владельца жилья для отчетности о потраченных средствах, а также проведение проверок Управлением делами Аппарата Верховной Рады законом о статусе народного депутата не предусмотрено", - заявил первый заместитель руководителя Аппарата ВР Петр Боднар.