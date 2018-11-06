Минобороны сохранило монополию "енакиевских" пищевиков – СМИ

Министерство обороны 18 октября по результатам тендеров заказало у ООО "Военторг" продуктов на 107,64 миллиона гривен.

Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на систему "Прозорро".

Отмечается, что сначала по итогам аукционов заключили соглашения на 168,27 миллиона гривен, но в тот же день стоимость контрактов была снижена до 107,64 миллиона гривен из-за уменьшения объема заказа.

Для военных нескольких областей заказали 1,36 миллиона комплектов питания по 78,9 гривны за комплект, что на 7% дороже цен по контрактам, заключенным Минобороны в октябре с ООО "Укрпродакорд ОР".

Сообщается, что картофель свежий для армии купили по 7,44 гривны/кг, а поздний – по 7,38 гривны/кг (в октябре в супермаркетах картофель продавали в среднем по 6,95 грн/кг), свежую столовую свеклу по 9 гривен за кг (в магазинах в среднем 6,36 грн/кг), а капусту по 7,98 гривны/кг (в маркетах по 6,35 гривны/кг).

Отмечается, что на всех тендерах у "Военторга" было от 3 до 5 конкурентов. Все они предлагали цены на 4-31% ниже, но Минобороны отклонило предложения ООО "Продторг-НГ", ООО Богдан Алла Константиновна, ООО "Гарант-2010", ООО "Вийськсервис-Волонтер" и ООО "Днипрпродсервис" по ч. 3 ст . 4 Закона "Об особенностях осуществления закупок товаров, работ и услуг для гарантированного обеспечения потребностей обороны".

Киевский "Военторг" зарегистрирован в июне 2015 году на одесситку Ольгу Матковскую, а сейчас его учредителем является киевлянин Андрей Усенко.

"Эта компания через учредителей и менеджеров связана с так называемой "генерал-енакиевской" группой. Свое название она получила во времена президента Виктора Януковича за связь с тогдашним министром обороны Михаилом Ежелем, который был связан бизнесом с нардепом от Партии регионов Юрием Иванющенко, также известным как "Юра Енакиевский"", - отмечают "Наші гроші".

В 2017-2018 годах "Военторг" получил заказ Минобороны на 2,87 миллиарда гривен из общей суммы пищевых подрядов армии в этот период 5,75 миллиарда.

В 2014-2016 годах от этой группы подряды Минобороны получало ООО "Адмет-Групп", директором которого был вышеупомянутый Усенко, а также ООО "Геус-Групп" Аркадия Генкина. Совместно на 3,34 миллиарда гривен из общей суммы пищевых подрядов Минобороны в этот период 6,58 миллиарда.

Инфографика "Наших грошей"

Во времена Януковича в 2010-2013 годах от группы "генерал-енакиевских" в Минобороны тендерилы "Адмет-Групп" и ООО "Ведущая продовольственная компания ВС", директором которых был тот же Усенко, ООО "Метсобстар-ХК", учредителем которого был тот же Генкин, и ООО "Оптукрпром-ВР". Совместно на 1,17 миллиарда гривен из общей суммы пищевых подрядов Минобороны в этот период 2,06 миллиарда.

"Оптукрпром-ВР" и "ППК ВС" в свое время представлял Владимир Терещенко.

Предвестником группы "генерал-енакиевских" является ООО "Мезон-К", которое 2008-2009 годах получило 54,73 миллиона гривен из общей суммы пищевых подрядов Минобороны в этот период 133,74 миллиона гривен.

Отмечается, что этой фирмой в разное время руководили тот же Терещенко и бывший основатель "Метсобстар-ХК" Николай Гребинный.