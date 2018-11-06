Гендиректора ИСД оставили сидеть в московском СИЗО
Московский горсуд признал законным продление ареста гендиректора украинской металлургической корпорации "Индустриальный союз Донбасса" Олега Мкртчана до 5 января 2019 года.
Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) со ссылкой на пресс-службу суда.
"Постановление Басманного суда Москвы от 3 октября, согласно которому мера пресечения в отношении Мкртчяна в виде содержания под стражей продлена на 3 месяца, оставлено без изменений, жалоба защиты – без удовлетворения", – добавила собеседница агентства.
Гендиректора "Индустриального союза Донбасса" (ИСД) и бывшего владельца футбольного клуба "Кубань" Олега Мкртчана задержали в РФ в феврале.
В России его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) – на сумму более 1 миллиарда рублей.
По версии следствия, с 2009 по 2013 годы Мкртчан, занимая руководящую должность в "Индустриальном союзе Донбасса", организовал получение у "Внешэкономбанка" кредитных денежных средств через оффшорные компании.
Предприниматель свою вину отрицает.
С 8 февраля Мкртчан находится под арестом по делу о мошенничестве в особо крупном размере.