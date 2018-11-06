В США разоблачили новую российскую тактику вмешательства в выборы

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Вторник, 6 ноября 2018, 13:30

Российские агенты, которые, как считается, связаны с правительством, активно распространяют противоречивый контент и продвигают крайние взгляды на фоне промежуточных выборов в США 6 ноября, но, по мнению правительственных исследователей, ученых и безопасности агентств, они усердно работают над тем, чтобы скрыть свои следы.

Об этом пишет Reuters.

Исследователи, изучающие распространение дезинформации в Facebook, Twitter, Reddit и других платформах, утверждают, что новая, более тонкая тактика позволила большинству так называемых кампаний по информационным операций выдержать чистки большими социальными платформами и избежать проверок со стороны правительства.

"Россияне, безусловно, не сидят на месте", - сказал Грэм Брук, директор лаборатории цифровой судебной экспертизы цента Atlantic Council.

"Со временем они адаптировались к увеличению внимания (США, - ред.) на воздействие операций", отметил он.

Европейская правда

Темы: США Росcия
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