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В США разоблачили новую российскую тактику вмешательства в выборы

Вторник, 6 ноября 2018, 12:30

Российские агенты, которые, как считается, связаны с правительством, активно распространяют противоречивый контент и продвигают крайние взгляды на фоне промежуточных выборов в США 6 ноября, но, по мнению правительственных исследователей, ученых и безопасности агентств, они усердно работают над тем, чтобы скрыть свои следы.

Об этом пишет Reuters.

Исследователи, изучающие распространение дезинформации в Facebook, Twitter, Reddit и других платформах, утверждают, что новая, более тонкая тактика позволила большинству так называемых кампаний по информационным операциям выдержать чистки большими социальными платформами и избежать проверок со стороны правительства.

"Россияне, безусловно, не сидят на месте", - сказал Грэм Брук, директор лаборатории цифровой судебной экспертизы цента Atlantic Council.

"Со временем они адаптировались к увеличению внимания (США, - ред.) на воздействие операций", отметил он.

Разведывательные и правоохранительные органы США утверждают, что Россия использовала дезинформацию и другую тактику для поддержки кампании 2016 президента Дональда Трампа.

Ранее исследователи обнаружили около 3 миллионов твитов от профилей, подозреваемых специальным прокурором США Робертом Мюллером в принадлежности к прокремлевской организации "Internet Research Agency" (IRA). Эта компания управляла сложной онлайн-кампанией вмешательства в выборы в США и часто использовала Twitter.

После того как IRA потратила 12 млн долларов на проект влияния на американские выборы через социальные сети в 2016 году, компания запланировала 12,2 млн долларов на прошлый год, а потом предложила потратить 10 млн долларов только в первой половине 2018 года, показали судебные дела.

Twitter ранее сообщил, что идентифицировал 3841 аккаунт, связанный с "фабрикой троллей" в Санкт-Петербурге. Она использует фейковые аккаунты в социальных сетях, чтобы разжигать конфликты в обществах, одновременно поддерживая противоположные точки зрения по острым вопросам, например, абортам, вакцинации и т.д.

Европейская правда

Темы: СШАРосcия
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