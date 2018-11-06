Геращенко: Москва полностью заблокировала освобождение заложников

Россия заблокировала вопрос освобождения заложников и политзаключенных, а также продемонстрировала свою недоговороспособность.

Об этом в Facebook написала первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

Такой вывод Геращенко сделала по результатам заседаний в Минске Трехсторонней контактной группы и рабочих подгрупп.

"К сожалению, деструктивная позиция Москвы, которая откровенно заявивла о проведении "выборов" в ОРДЛО, и которая пытается по полной вмешиваться в избирательную кампанию в Украине, ставя на лояльных кандидатов и кандидаток, лишь бы не Порошенко, полностью заблокировала вопрос освобождения заложников. За Сенцова борется весь мир - и всему миру Москва демонстрирует презрение и недоговороспособность", - возмутилась Геращенко.

Она отметила, что украинская сторона во вторник вновь обратилась к представителям РФ с требованием немедленно предоставить официальный ответ на предложение передать России 23 преступников-россиян в обмен на политзаключенных Кремля.

"Также мы готовы помиловать несколько десятков сепаратистов в обмен на 20 украинцев, гражданских и военных, которые незаконно и годами содержатся на оккупированном Донбассе", - рассказала она детали переговоров.

Также украинские представители обратились к координатору ОБСЕ Фришу по поводу драматической судьбы подростков из Ясиноватой, которых боевики обещали отпустить еще 2 года назад, ноих до сих пор удерживают в "донецком СИЗО".

"Сегодня был очень тяжелый Минск", - признала Геращенко.

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов был задержан россиянами в мае 2014 года.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 20 годам колонии строгого режима за якобы готовящиеся теракты в аннексирована Крыму.

Корреспондента "Укринформа" Романа Сущенко, нарушая международные правила, задержали 30 сентября 2016 в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в шпионаже.

4 июня 2018 года Мосгорсуд приговорил Сущенко к 12 годам заключения в колонии строгого режима, 12 сентября Верховный суд России признал это решение "законным".