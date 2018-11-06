Украина отказалась выдать Узбекистану беглого журналиста

Генеральная прокуратура Украины отказала в экстрадиции узбекского журналиста Нарзулло Ахунжонова, которой требуют власти Узбекистана.

Об этом сообщила в Facebook директор Amnesty International Украина Оксана Покальчук.

По словам Покальчук, Ахунжонов получил в Украине официальный статус беженца.

Журналист Нарзулло Ахунжонов, который критиковал власти Узбекистана, выехал из страны в 2013 году из-за угрозы.

Украинский суд арестовал его в сентябре 2017 года, когда Ахунжонов с семьей прилетел в Киев из Турции.

"В прошлом году вместе со своей женой и пятью дочерьми он планировал просить политического убежища в Украине, и сразу после прилета был задержан в аэропорту Жуляны с целью депортировать домой, где ему грозят пытки и несправедливый суд", - отметила Покальчук.

По ее словам, в Узбекистане ведущие правозащитники, критики правительства и независимые журналисты становятся жертвами систематических притеснений и запугиваний, слежки, арестов, нападений и умышленной дискредитации.