Украина отказалась выдать Узбекистану беглого журналиста
Генеральная прокуратура Украины отказала в экстрадиции узбекского журналиста Нарзулло Ахунжонова, которой требуют власти Узбекистана.
Об этом сообщила в Facebook директор Amnesty International Украина Оксана Покальчук.
По словам Покальчук, Ахунжонов получил в Украине официальный статус беженца.
Журналист Нарзулло Ахунжонов, который критиковал власти Узбекистана, выехал из страны в 2013 году из-за угрозы.
Украинский суд арестовал его в сентябре 2017 года, когда Ахунжонов с семьей прилетел в Киев из Турции.
"В прошлом году вместе со своей женой и пятью дочерьми он планировал просить политического убежища в Украине, и сразу после прилета был задержан в аэропорту Жуляны с целью депортировать домой, где ему грозят пытки и несправедливый суд", - отметила Покальчук.
По ее словам, в Узбекистане ведущие правозащитники, критики правительства и независимые журналисты становятся жертвами систематических притеснений и запугиваний, слежки, арестов, нападений и умышленной дискредитации.