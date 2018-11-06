Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Под Одессой горит маслоперерабатывающий завод, огонь быстро распространяется

Вторник, 6 ноября 2018, 21:14
Под Одессой горит маслоперерабатывающий завод, огонь быстро распространяется
ФОТО: dumskaya.net

Крупный пожар произошел на предприятии "Дельта Вилмар" в городе Южный Одесской области.

Об этом пишет "Думская".

Как сообщает издание, на территорию завода, который занимается производством масел, никого не пропускают.

Сначала за забором был виден только дым, но потом появился огонь.

На место прибыли более десяти пожарных машин, в том числе из Одессы, скорая помощь и полиция.

Стало известно, что ЧП произошло из-за возгорания масла в компрессорной.

По состоянию на 20:00 площадь пожара составляла 40 квадратных метров, а через час огонь распространился на 1,5 тысячи квадратных метров. Проводится эвакуация персонала завода.

К тушению привлечены 22 единицы техники и 75 человек, созданы три оперативных участка и штаб. К месту ЧП отправлены два пожарных поезда.

По состоянию на 22:10 в связи с угрожающими масштабами пожара людей начали эвакуировать со всех предприятий, расположенных поблизости. С "Вильмара" тем временем вывозят емкости с маслом.

Огонь мог охватить семитонную цистерну с аммиаком, в 22:30 стало известно, что спасателям удалось ее убрать.

Советник главы главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк заверил, что ситуация хоть и сложная, однако на данный момент на месте подразделения ДСНС локализуют пламя. Также он добавил, что жертв и пострадавших нет.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Одессачрезвычайное происшествиепожар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Все новости...
Одесса
Залужный назначил нового начальника одесского военкомата
Зеленский: Оккупанты будут бояться приближаться к Крыму и нашим берегам Азовского моря
Зеленский приехал в Одессу
Последние новости
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
14:41
"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса
14:40
Dragon Capital опроверг информацию СМИ о якобы ведении бизнеса в Крыму
14:40
Большинство пациентов – мертвые. История о мошенничестве врача Паоло Маккиарини и его опасных операциях
14:35
ЕС отправляет Украине еще 500 электрогенераторов
14:27
фотоПолиция установила личности вояк Росгвардии, которые пытали людей в районе Бучи
14:21
Российские хакеры рассылают письма с вредоносным софтом, пользуясь сбоем "Киевстара"
14:11
фотоВ киевском зоопарке показали четыре сервала, спасенных из Донбасса
14:00
Коломойскому уменьшили залог на 300 миллионов
13:57
"Под темными облаками войны": фотография из Украины получила премию года ЮНИСЕФ 2023
Все новости...
Реклама: