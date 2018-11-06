Под Одессой горит маслоперерабатывающий завод, огонь быстро распространяется

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Вторник, 6 ноября 2018, 22:14
ФОТО: dumskaya.net

Крупный пожар произошел на предприятии "Дельта Вилмар" в городе Южный Одесской области.

Об этом пишет "Думская".

Как сообщает издание, на территорию завода, который занимается производством масел, никого не пропускают.

Сначала за забором был виден только дым, но потом появился огонь.

На место прибыли более десяти пожарных машин, в том числе из Одессы, скорая помощь и полиция.

Стало известно, что ЧП произошло из-за возгорания масла в компрессорной.

По состоянию на 20:00 площадь пожара составляла 40 квадратных метров, а через час огонь распространился на 1,5 тысячи квадратных метров. Проводится эвакуация персонала завода.

К тушению привлечены 22 единицы техники и 75 человек, созданы три оперативных участка и штаб. К месту ЧП отправлены два пожарных поезда.

По состоянию на 22:10 в связи с угрожающими масштабами пожара людей начали эвакуировать со всех предприятий, расположенных поблизости. С "Вильмара" тем временем вывозят емкости с маслом.

Огонь мог охватить семитонную цистерну с аммиаком, в 22:30 стало известно, что спасателям удалось ее убрать.

Темы: Одесса чрезвычайное происшествие пожар
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