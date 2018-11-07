Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

FT: Трех российских олигархов не пригласили на форум в Давос из-за санкций

Среда, 7 ноября 2018, 01:51

Организаторы ежегодного Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) не пригласили на мероприятие трех российских бизнесменов, которые находятся под санкциями США.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на два источника.

По данным источников, фактически отстранены от участия в мероприятии глава ВТБ Андрей Костин, владелец группы "Ренова" Виктор Вексельберг и совладелец Rusal Олег Дерипаска.

"Трое известных российских бизнесменов, которые подпадают под санкции США, были проинформированы о том, что они будут нежелательными на январском форуме в Давосе", - говорится в сообщении.

Как отмечает собеседник издания, решение принято под давлением со стороны США. Это подорвало планы организаторов, которые намеревались предложить Владимиру Путину впервые за 9 лет приехать в Давос.

Костин, Дерипаска и Вексельберг с апреля находятся в "черном списке" Вашингтона - им запрещено вести дела с гражданами США. Кроме этого, все их активы на территории Соединенных Штатов были заморожены.

Всемирный экономический форум пройдет в Давосе с 22 по 25 января 2019 года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАРосcиясанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Все новости...
США
Народ Украины вдохновляет мир – Блинкен
Посол США обратилась к украинцам на 500-й день вторжения России
Киев опасается, что неформальные переговоры США и РФ связаны с членством Украины в НАТО – СМИ
Последние новости
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
14:41
"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса
14:40
Dragon Capital опроверг информацию СМИ о якобы ведении бизнеса в Крыму
14:40
Большинство пациентов – мертвые. История о мошенничестве врача Паоло Маккиарини и его опасных операциях
14:35
ЕС отправляет Украине еще 500 электрогенераторов
14:27
фотоПолиция установила личности вояк Росгвардии, которые пытали людей в районе Бучи
14:21
Российские хакеры рассылают письма с вредоносным софтом, пользуясь сбоем "Киевстара"
14:11
фотоВ киевском зоопарке показали четыре сервала, спасенных из Донбасса
14:00
Коломойскому уменьшили залог на 300 миллионов
13:57
"Под темными облаками войны": фотография из Украины получила премию года ЮНИСЕФ 2023
Все новости...
Реклама: