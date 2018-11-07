FT: Трех российских олигархов не пригласили на форум в Давос из-за санкций

Организаторы ежегодного Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) не пригласили на мероприятие трех российских бизнесменов, которые находятся под санкциями США.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на два источника.

По данным источников, фактически отстранены от участия в мероприятии глава ВТБ Андрей Костин, владелец группы "Ренова" Виктор Вексельберг и совладелец Rusal Олег Дерипаска.

"Трое известных российских бизнесменов, которые подпадают под санкции США, были проинформированы о том, что они будут нежелательными на январском форуме в Давосе", - говорится в сообщении.

Как отмечает собеседник издания, решение принято под давлением со стороны США. Это подорвало планы организаторов, которые намеревались предложить Владимиру Путину впервые за 9 лет приехать в Давос.

Костин, Дерипаска и Вексельберг с апреля находятся в "черном списке" Вашингтона - им запрещено вести дела с гражданами США. Кроме этого, все их активы на территории Соединенных Штатов были заморожены.

Всемирный экономический форум пройдет в Давосе с 22 по 25 января 2019 года.