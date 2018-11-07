Трамп теряет большинство в нижней палате Конгресса США

Республиканская партия Дональда Трампа по итогам промежуточных выборов потеряет большинство в Палате представителей - нижней палате Конгресса США.

Об этом свидетельствуют предварительные результаты выборов, сообщает из США корреспондент "Европейской правды".

Сейчас республиканцы контролируют здесь 235 из 435 мандатов, демократы - 193. Для контроля за большинством партии необходимо собрать 218 голосов. Таким образом, для восстановления контроля за большинством демократы должны были получить места в 23 округах из числа тех, которые в предыдущем составе парламента контролировались республиканцами.

Подсчет голосов продолжается, но оба политических лагеря сошлись во мнении, что демократы уже гарантировали себе как минимум 23 дополнительных места в нижней палате.

В частности, лояльный к демократам телеканал CNN объявил, что количество округов, "перехваченных" демократами, превысило 23. С этим соглашается лояльный к Трампу телеканал Fox News, по оценкам которого демократы гарантировали себе контроль за Палатой представителей. Примечательно, что демократы победили в ряде округов, где население до сих пор считали безусловно лояльным к Трампу - в частности в Техасе.

Сейчас неясно, насколько существенным будет преимущество противников Трампа в нижней палате, поскольку еще не поступали данные о результатах голосования в западных американских штатах, которые традиционно голосует за демократов. Прогнозируется, что речь может идти о преимуществе в 5-10 голосов.

Подробнее о промежуточных выборах в США читайте в статье "Референдум о доверии Трампу: что изменят для Украины промежуточные выборы в США"

О неожиданных политических технологиях, применявшихся на этих выборах - в статье "Травка для явки: как в США совмещают выборы и референдум о марихуане"

Европейская правда