Под Раду приехали "евробляхари", полиция усиливает охрану

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Среда, 7 ноября 2018, 09:37

В связи с проведением мероприятий в Киеве полиция усилила патрулирование и охрану в городе.

Об этом говорится в сообщении ведомства в среду.

"В Киеве запланировано проведение нескольких мероприятий, большинство из которых будут проходить в правительственном квартале", - говорится в сообщении.

"Усиленные наряды патрулируют в местах проведения акций, прилегающей к ним территории, на станциях метрополитена и на остановках общественного транспорта. Патрульные полицейские следят за безопасностью дорожного движения и помогают водителям выбирать удобные маршруты проезда", - сообщили в полиции.

В то же время, возле Верховной Рады установили сцену активисты "Авто-Евро-Силы", которые проводят в среду митинг с требованием принять их правки в законы 8487, 8488.

Об этом "евробляхари" сообщают на своей странице в Facebook.

"Сегодня "Авто-Евро-Сила" начала масштабную акцию в столице по требованию поддержать народные правки в законопроекты 8487, 8488.

 
 

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Украинская правда
Темы: авто Верховная Рада
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