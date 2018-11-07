Еще два дня стабильной погоды, а к выходным похолодает

В последующие два дня в Украине сохранится примерно такая же погода, как 7 ноября, а на выходные воздух остынет на несколько градусов.

8 и 9 ноября во всех областях ожидается "облачно с прояснениями", почти безветренно.

Погода 8 ноября

Прогноз на 9 ноября

В субботу в центре и на востоке страны ощутимо похолодает, свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

Зато на юге и востоке будет немного яснее: незначительная облачность.

Прогноз погоды на 10 ноября

А в воскресенье, 11 ноября, в западных областях начнутся дожди, а на востоке усилится ветер.

Предварительный прогноз на 11 ноября

"Интерфакс-Украина" отмечает, что 8 ноября в поле повышенного атмосферного давления сохранится сухая погода, но ночью и утром в большинстве областей будут туманы.

В четверг температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, на Закарпатье, Прикарпатье и крайнем юге страны 2-7° тепла; днем 7-12°, в западных областях и в Крыму местами 13-15°.

В пятницу температура ночью также от 1° тепла до 4° мороза, днем 6-11° тепла; в западных, южных областях и в Крыму ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 9-15° тепла.

В Киеве оба дня без осадков. Ночью около 0°, днем сперва 9-11° тепла (8 ноября), потом 8-10° тепла (9 ноября).

В субботу и воскресенье в столице уже ожидается 5-7° тепла днем

По данным Центральной геофизической обсерватории, самая высокая температура в Киеве 8 ноября была зафиксирована в 1927 году на отметке 19,6° тепла днем, самая низкая – ночью на отметке 12,4° мороза в 1891 году.