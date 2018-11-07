Госаудитслужбе поручили за 10 дней проверить цены на доставку пенсий
Кабинет министров поручил Государственной аудиторской службе за 10 дней провести проверку, как "Укрпочта" формирует цену на доставку пенсий.
Об этом на заседании правительства 7 ноября объявил премьер-министр Владимир Гройсман.
"Правительство даст поручение Государственной аудиторской службе проверить формирование цены на доставку пенсий украинским пенсионерам "Укрпочтой". Мы слышали недавно различные заявления: будут носить-не будут носить пенсии. Я подчеркиваю, что это недопустимо", - сказал Гройсман.
В решении правительства указано, что государственные аудиторы должны провести указанную проверку в 10-дневный срок.
"Вот нам говорят, что за каждую доставку пенсии нужно заплатить, условно говоря, 3 гривни. У меня вопрос: это реальная стоимость или завышенная? Когда мы будем понимать стоимость, мы будем говорить дальше, каким образом выходить из этой ситуации", - добавил Гройсман .
Глава компании Игорь Смелянский ранее заявил, что с января 2019 года "Укрпочта" закроет до 7000 почтовых отделений, если не будет повышен тариф за услуги доставки пенсий.
Ранее ЭП сообщала, что от доставки пенсий населению "Укрпочта" в этом году получила 1 млрд гривен убытков.
В то же время "Укрпочта" за три квартала 2018 года увеличила чистый доход от реализации продукции по основным направлениям деятельности на 27,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.