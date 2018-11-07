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Госаудитслужбе поручили за 10 дней проверить цены на доставку пенсий

Среда, 7 ноября 2018, 11:36

Кабинет министров поручил Государственной аудиторской службе за 10 дней провести проверку, как "Укрпочта" формирует цену на доставку пенсий.

Об этом на заседании правительства 7 ноября объявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Правительство даст поручение Государственной аудиторской службе проверить формирование цены на доставку пенсий украинским пенсионерам "Укрпочтой". Мы слышали недавно различные заявления: будут носить-не будут носить пенсии. Я подчеркиваю, что это недопустимо", - сказал Гройсман.

В решении правительства указано, что государственные аудиторы должны провести указанную проверку в 10-дневный срок.

"Вот нам говорят, что за каждую доставку пенсии нужно заплатить, условно говоря, 3 гривни. У меня вопрос: это реальная стоимость или завышенная? Когда мы будем понимать стоимость, мы будем говорить дальше, каким образом выходить из этой ситуации", - добавил Гройсман .

Глава компании Игорь Смелянский ранее заявил, что с января 2019 года "Укрпочта" закроет до 7000 почтовых отделений, если не будет повышен тариф за услуги доставки пенсий.

Ранее ЭП сообщала, что от доставки пенсий населению "Укрпочта" в этом году получила 1 млрд гривен убытков.

В то же время "Укрпочта" за три квартала 2018 года увеличила чистый доход от реализации продукции по основным направлениям деятельности на 27,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Валентина Романенко, УП
Темы: пенсииКабинет министровУкрпочта
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