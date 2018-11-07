Суд забрал у АРМА аэропорт "Одесса"

Соломенский районный суд Киева отменил передачу в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами аэропорта "Одесса".

Об этом говорится в постановлении суда от 6 ноября.

"Отмена примененную постановлением следственного судьи Соломенского районного суда г.. Киева от 29.03.2018р. передачу в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (код ЕГРПОУ 41037901), недвижимого имущества", - говорится в решении суда.

Решением отменено передачу пассажирского терминального комплекса, нескольких объектов жилой и нежилой недвижимости, а также 75% акций компании, владеющей аропортом.

Указывается, что решение обжалованию не подлежит. Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство адвоката Валентина Посохова, поданное в интересах ООО "Одесса Аэропорт Девелопмент".

Как известно, недвижимое имущество международного аэропорта "Одесса" и 75% акций компании, которая им владеет, 29 марта передали в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами.

Как установило следствие, в 2011 году, вопреки требованиям законодательства, состоялось отчуждение коммунального имущества международного аэропорта "Одесса" в пользу субъектов хозяйствования.

Отчуждение состоялось в результате создания Одесским городским советом и ООО "Одесса аэропорт Девелопмент" (бенефициарными владельцами которого на тот момент были известны местные одесские предприниматели) ООО "Международный аэропорт Одесса", в уставный фонд которого было передано имущество КП "Международный аэропорт Одесса".

В созданном ООО "Международный аэропорт" Одесса "местная община получила долю в размере 25% акций, остальные 75% акций отошли частным владельцам.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляли с июня 2016 года.