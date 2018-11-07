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В центре Киева ограничат движение из-за подготовки к Новому году

Среда, 7 ноября 2018, 16:02

В столице начинают подготовку к новогодним и рождественским праздникам, в связи с чем в центре города ограничат движение транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской администрации.

Отмечается, что новогодние праздники начнутся 15 декабря.

Они будут проходить на Софийской площади и Владимирском проезде, на Контрактовой площади, улице Петра Сагайдачного и на территориях, прилегающих к входам на верхнюю и нижнюю станции фуникулера.

"Уже с 24 ноября на указанных локациях начнется монтаж временных объектов, конструкций и оборудования проекта. В связи с этим предусмотрено ограничение движения", - говорится в сообщении.

В частности, с 24 ноября до 24 января ограничат движение транспорта вдоль Владимирского проезда (правая полоса в направлении движения к Михайловской площади).

Также в этот период запретят движение всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда (от улицы Малой Житомирской до Михайловской площади).

Во время самого празднования также будет действовать запрет движения вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка):

19 декабря – с 16:00 до 22:00

24 декабря – с 16:00 до 22:00

31 декабря – с 20:00 до 03:00 1 января 2019 года

1 января 2019 года – с 14:00 до 22:00

7 января 2019 года – с 12:00 до 16:00

"В связи с этим запретом будет разрешено движение транспортных средств каждую субботу и каждое воскресенье, в праздничные и нерабочие дни на улице Крещатик", - отметили в КГГА.

Также сообщается, что будут внесены изменения в маршруты наземного пассажирского транспорта. А фуникулер в новогоднюю ночь будет работать круглосуточно.

Отмечается, что на Софийской площади установят главную елку столицы. Ее торжественно зажгут 19 декабря в 19:00. 

 
Фото  Folk Ukraine

На площади также запустят поезд желаний "Полярный Экспресс", где каждый желающий сможет прокатиться и загадать желание.

 
Фото  Folk Ukraine

В сквере на Владимирском проезде будет зона развлечений для детей.

Контрактовую площадь оформят в стиле творчества известной украинской художницы Марии Примаченко. Здесь 7 января устроят рождественские празднования с исполнением массовой коляды и угощением кутьей. 

 
Фото  Folk Ukraine

Традиционное Шествие с рождественскими звездами пройдет на Андреевскому спуске.  

В сквере расположится Резиденция Святого Николая.

Сообщается, что ответственность за подготовку, проведение и софинансирование мероприятия взяло на себя предприятие объединения граждан "Инициативы Столичные".

Украинская правда 
Темы: Киевпразднованиятранспорт
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