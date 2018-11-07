У военных складов расстреляли два беспилотники, оказалось – проверка

Вблизи складов ракетно-артиллерийского вооружения воинских частей Вооруженных Сил Украины в Черкасской и в Запорожье сбили два беспилотных аппарата.

Об этом сообщает 7 ноября пресс-центр Минобороны.

Отмечается, что в полдень вблизи складов часовые обнаружили беспилотные летательные аппараты.

В обоих случаях часовые открыли огонь по БПЛА. Мобильные группы военных частей обследовали прилегающие территории и задержали лиц, руководивших БПЛА. Немедленно было сообщено подразделениям Службы безопасности Украины и Национальной полиции в зоне их ответственности.

Вместе с тем позже выяснилось, что полеты беспилотников вблизи складов ракетно-артиллерийского вооружения происходили в рамках плановых антитеррористических учений с целью проверки надежности охраны объектов повышенной опасности.

В Минобороны отмечают, что личный состав дежурных смен действовал четко и уверенно, выполняя боевые задачи по охране и обороне указанных военных объектов.