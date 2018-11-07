Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У военных складов расстреляли два беспилотники, оказалось – проверка

Среда, 7 ноября 2018, 16:00
У военных складов расстреляли два беспилотники, оказалось – проверка

Вблизи складов ракетно-артиллерийского вооружения воинских частей Вооруженных Сил Украины в Черкасской и в Запорожье сбили два беспилотных аппарата.

Об этом сообщает 7 ноября пресс-центр Минобороны.

Отмечается, что в полдень вблизи складов часовые обнаружили беспилотные летательные аппараты.

В обоих случаях часовые открыли огонь по БПЛА. Мобильные группы военных частей обследовали прилегающие территории и задержали лиц, руководивших БПЛА. Немедленно было сообщено подразделениям Службы безопасности Украины и Национальной полиции в зоне их ответственности.

Вместе с тем позже выяснилось, что полеты беспилотников вблизи складов ракетно-артиллерийского вооружения происходили в рамках плановых антитеррористических учений с целью проверки надежности охраны объектов повышенной опасности.

В Минобороны отмечают, что личный состав дежурных смен действовал четко и уверенно, выполняя боевые задачи по охране и обороне указанных военных объектов.

Украинская правда
Темы: армия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Все новости...
армия
Возвращение 30 тысяч и доплаты раненым бойцам: Кабмин обновил порядок и размер выплат
После вторжения РФ в Украину возросло количество суицидов среди российских офицеров – ГУР
Ким заменил главного генерала Северной Кореи и призвал готовиться к возможной войне
Последние новости
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
14:41
"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса
14:40
Dragon Capital опроверг информацию СМИ о якобы ведении бизнеса в Крыму
14:40
Большинство пациентов – мертвые. История о мошенничестве врача Паоло Маккиарини и его опасных операциях
14:35
ЕС отправляет Украине еще 500 электрогенераторов
14:27
фотоПолиция установила личности вояк Росгвардии, которые пытали людей в районе Бучи
14:21
Российские хакеры рассылают письма с вредоносным софтом, пользуясь сбоем "Киевстара"
14:11
фотоВ киевском зоопарке показали четыре сервала, спасенных из Донбасса
14:00
Коломойскому уменьшили залог на 300 миллионов
13:57
"Под темными облаками войны": фотография из Украины получила премию года ЮНИСЕФ 2023
Все новости...
Реклама: