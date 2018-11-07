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Работницу комитета Пашинского, которая заявляла об угрозах, уволили

Среда, 7 ноября 2018, 17:06
Татьяна Блистив

Главу секретариата комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Татьяну Блистив уволили за нарушение присяги государственного служащего.

Об этом в комментарии "Украинской правде" рассказал секретарь комитета нардеп от БПП Иван Винник.

По его словам, Блистив уволили с госслужбы по решению руководителя аппарата Верховной Рады Петра Бондаря.

Соответствующий приказ зачитали на комитете, чтобы все знали, что Блистив больше не работает в аппарате ВР.

"Согласно формулировке в тексте, приведенном на комитете, речь идет о нарушении присяги государственного служащего", - сказал нардеп.

По его словам, приказ был датирован 1 ноября.

Винник пояснил, что по закону о госслужбе, представитель законодательной ветви власти не может влиять на решения исполнительной, поэтому на решение об увольнении работницы комитета не мог повлиять руководитель комитета нардеп от "Народного фронта" Сергей Пашинский у которого с Блистив был конфликт.

Нардеп отметил, что Блистив была отстранена от работы на период дисциплинарного расследования в отношении нее, а выполняла ее обязанности - главы секретариата Наталья Роговец.

Как сообщалось, в июле Блистив пожаловалась на угрозы убийством от руководителя комитета нардепа Сергея Пашинского.

После ее заявления было открыто уголовное производство, а расследованием занимались в СБУ.

Сам Пашинский в комментарии УП говорил, что против Блистив возбуждено уголовное дело о мошенничестве, служебном подлоге и злоупотреблении властью.

По словам нардепа, он получил неопровержимые доказательства правонарушений.

Обвинения против себя Пашинский назвал "линией защиты" Блистив.

Алена Мазуренко, УП

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Темы: ПашинскийВерховная Рада
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