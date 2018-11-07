Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Военная прокуратура определила причину взрывов на военном арсенале возле Ични

Среда, 7 ноября 2018, 18:01
Военная прокуратура определила причину взрывов на военном арсенале возле Ични

Взрывы на складах с боеприпасами под Ичней Черниговской области произошли вследствие диверсии.

Об этом рассказал военный прокурор центрального региона Украины Григорий Рябенко, сообщает "Громадське".

Прокурор отметил, что на складах злоумышленники заложили взрывчатку.

"Кто-то проник на склад и заложил взрывчатку. В настоящее время проводится ряд экспертиз, которые позволят установить, как было заложено взрывное устройсьво и кем", - заявил Рябенко.

В ночь на 9 октября 2018 взрывы и пожар произошли на 6 арсенале Минобороны вблизи Ични в Черниговской области.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что в момент начала взрывов на арсенале вблизи Ични в этой зоне работал неидентифицированный мобильный телефон, который могли использовать для приведения в действие взрывного устройства.

"Украинская правда" в Threads

Темы: взрывВооруженные силыдиверсанты
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Все новости...
взрыв
Возле Мелитополя произошел мощный взрыв, вероятно на базе оккупантов – мэр
В Ростовской области заявили о работе ППО и повреждениях зданий
Аксенов говорит, якобы возле Керчи сбили крылатую ракету
Последние новости
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
14:41
"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса
14:40
Dragon Capital опроверг информацию СМИ о якобы ведении бизнеса в Крыму
14:40
Большинство пациентов – мертвые. История о мошенничестве врача Паоло Маккиарини и его опасных операциях
14:35
ЕС отправляет Украине еще 500 электрогенераторов
14:27
фотоПолиция установила личности вояк Росгвардии, которые пытали людей в районе Бучи
14:21
Российские хакеры рассылают письма с вредоносным софтом, пользуясь сбоем "Киевстара"
14:11
фотоВ киевском зоопарке показали четыре сервала, спасенных из Донбасса
14:00
Коломойскому уменьшили залог на 300 миллионов
13:57
"Под темными облаками войны": фотография из Украины получила премию года ЮНИСЕФ 2023
Все новости...
Реклама: