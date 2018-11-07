Военная прокуратура определила причину взрывов на военном арсенале возле Ични

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Среда, 7 ноября 2018, 19:01

Взрывы на складах с боеприпасами под Ичней Черниговской области произошли вследствие диверсии.

Об этом рассказал военный прокурор центрального региона Украины Григорий Рябенко, сообщает "Громадське".

Прокурор отметил, что на складах злоумышленники заложили взрывчатку.

"Кто-то проник на склад и заложил взрывчатку. В настоящее время проводится ряд экспертиз, которые позволят установить, как было заложено взрывное устройсьво и кем", - заявил Рябенко.

В ночь на 9 октября 2018 взрывы и пожар произошли на 6 арсенале Минобороны вблизи Ични в Черниговской области.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что в момент начала взрывов на арсенале вблизи Ични в этой зоне работал неидентифицированный мобильный телефон, который могли использовать для приведения в действие взрывного устройства.

Темы: взрыв Вооруженные силы диверсанты
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