Военная прокуратура определила причину взрывов на военном арсенале возле Ични
Взрывы на складах с боеприпасами под Ичней Черниговской области произошли вследствие диверсии.
Об этом рассказал военный прокурор центрального региона Украины Григорий Рябенко, сообщает "Громадське".
Прокурор отметил, что на складах злоумышленники заложили взрывчатку.
"Кто-то проник на склад и заложил взрывчатку. В настоящее время проводится ряд экспертиз, которые позволят установить, как было заложено взрывное устройсьво и кем", - заявил Рябенко.
В ночь на 9 октября 2018 взрывы и пожар произошли на 6 арсенале Минобороны вблизи Ични в Черниговской области.
Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что в момент начала взрывов на арсенале вблизи Ични в этой зоне работал неидентифицированный мобильный телефон, который могли использовать для приведения в действие взрывного устройства.