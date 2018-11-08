Американский штат Вирджиния признал Голодомор геноцидом

Штат Вирджиния стал 18 штатом, который присоединился к чествованию 85-й годовщины Голодомора-геноцида 1932-1933 годов в Украине.

Об этом сообщает посольствоУкраины в США.

В соответствующей прокламации, изданной губернатором шт.Вирджиния Ральфом Нортамом, говорится: "Советский лидер Сталин и его тоталитарный режим совершили акт геноцида путем искусственного создания голода путем изъятия земли, зерна и животных у украинского народа".

Как сообщалось, 4 октября Сенат США единогласным решением принял двухпартийной резолюцию, в которой Голодомор 1932-1933 гг. признается геноцидом украинского народа.