В Крыму оккупанты обыскали и задержали крымскотатарскую семью

В оккупированном РФ Крыму в поселке Азовское Джанкойского района в доме семьи крымских татар прошел обыск, силовики задержали семейную пару.

Об этом сообщил журналист Радио Свобода Антон Наумлюк в facebook.

"В поселке Азовское Джанкойского района в доме Халила Аблямитова прошел обыск, который начался примерно в 7 утра и уже закончился", - написал он.

По его словам, в обыске участвовало около двух десятков силовиков на трех машинах, осмотрели все помещения в доме, а также постройки во дворе.

В доме находилось пять человек, вместе с ребенком. Дважды к дому вызывали "скорую помощь", - хозяину дома, который страдает астмой, становилось плохо.

По словам дочери хозяина дома Лили Аблямитовой, которую не пустили внутрь, обыск проведен аккуратно, ничего не разбросано. Ее брата Аблялими Аблямитова и его супругу Айджан после обыска посадили в разные машины, которые разъехались - одна в сторону Симферополя, другая - в Джанкой.

Наумлюк добавил, что в итоге обоих задержанных увезли в Симферополь.

Как отмечает сообщество «Крымская солидарность», среди силовиков было одиннадцать человек в масках, а на форме нашивки ОМОНа. Сообщается также, что задержанная женщина беременна