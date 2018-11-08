В Крыму оккупанты обыскали и задержали крымскотатарскую семью

133 просмотра
Четверг, 8 ноября 2018, 08:23

В оккупированном РФ Крыму в поселке Азовское Джанкойского района в доме семьи крымских татар прошел обыск, силовики задержали семейную пару.

Об этом сообщил журналист Радио Свобода Антон Наумлюк в facebook.

"В поселке Азовское Джанкойского района в доме Халила Аблямитова прошел обыск, который начался примерно в 7 утра и уже закончился", - написал он.

По его словам, в обыске участвовало около двух десятков силовиков на трех машинах, осмотрели все помещения в доме, а также постройки во дворе.

В доме находилось пять человек, вместе с ребенком. Дважды к дому вызывали "скорую помощь", - хозяину дома, который страдает астмой, становилось плохо.

По словам дочери хозяина дома Лили Аблямитовой, которую не пустили внутрь, обыск проведен аккуратно, ничего не разбросано. Ее брата Аблялими Аблямитова и его супругу Айджан после обыска посадили в разные машины, которые разъехались - одна в сторону Симферополя, другая - в Джанкой.

Наумлюк добавил, что в итоге обоих задержанных увезли в Симферополь.

Как отмечает сообщество «Крымская солидарность», среди силовиков было одиннадцать человек в масках, а на форме нашивки ОМОНа. Сообщается также, что задержанная женщина беременна

Темы: Крым оккупация крымские татары
powered by lun.ua
По теме
Трамп нашел виновных в захвате Крыма Россией 7 ноября 2018, 23:18
Уголовное преследование Рамазанова прекратили: не нашли доказательств 7 ноября 2018, 18:07
В Украине не смогли продать крымское судно "Норд" 7 ноября 2018, 13:59
Все новости
Главные новости
В Крыму оккупанты обыскали и задержали крымскотатарскую семью
Белый дом почтил жертв коммунизма, в том числе Голодомора
Трамп уволил генпрокурора Джеффа Сешнса
США призвали жителей оккупированного Донбасса бойкотировать "выборы" боевиков
Все новости
исследование

Ученые изобрели новый метод сочетать антибиотики

здоровье

Какие упражнения сжигают больше всего калорий

Поиск по сайту
Архив
Весь архів