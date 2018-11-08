Рада планирует вдвое увеличить украинский контроль на море

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о прилегающей зоне Украины, который фактически увеличит территорию контроля в Черном море.

Соответствующий законопроект №8361 поддержали 238 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг, передает "Интерфакс-Украина".

"Этот законопроект позволит де-факто в два раза увеличить территорию контроля в Черном море", - пояснила одна из авторов проекта закона, член фракции "Блока Петра Порошенко" Ирина Фриз, представляя инициативу в парламенте.

"Прилегающая зона, согласно международным нормам, не является ни зоной юрисдикции, ни зоной суверенитета. Однако данная зона является тем участком морского пространства, где любое прибрежное государство может осуществлять ограниченный контроль по предупреждению или задержанию за (нарушение – ред.) определенных правил", - пояснила она.

Согласно законопроекту, прилегающей зоной Украины станет морской район, прилегающий к территориальному морю Украины и внешняя граница которого находится на расстоянии 24 морских миль (их отсчитывают от тех же исходных линий, что и территориальное море Украины).

Территориальные воды Украины пока составляют 12 миль.

В случае принятия документа Украина на этой территории будет осуществлять контроль и юрисдикцию, необходимые для предотвращения нарушений таможенных, фискальных, иммиграционных и санитарных правил, а также для наказания за нарушение указанных правил.

Компетентные государственные органы Украины будут иметь право на прилегающей территории останавливать, осматривать, задерживать и арестовывать суда и членов экипажей, если есть основания полагать, что судно может нарушить украинское законодательство.

Согласно законопроекту, если будут достаточные основания полагать, что иностранное судно нарушило украинское законодательство и сделало попытку побега, соответствующие органы Украины смогут преследовать его по горячим следам с целью задержать.

Отключение автоматической идентификационной системы в прилегающей зоне всеми судами, за исключением украинских военных кораблей или судов, осуществляющих охрану границы, будет основанием для остановки, осмотра судна или преследования по горячим следам.

В пояснительной записке также указывается, что целью этого законопроекта является предупреждение совершения контрабандных операций и нелегальных судозаходов в закрытых портов временно оккупированных территорий Украины.