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В тюрьме скончался один из самых жестоких серийных убийц Украины

Четверг, 8 ноября 2018, 14:28
фото Радио Свобода

В местах лишения свободы умер жестокий серийный убийца, известный как "пологовский маньяк" и "павлоградский маньяк" Сергей Ткач.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на администрацию Государственной уголовно-исполнительной службы Украины Министерства юстиции.

По информации ведомства, Ткач отбывал пожизненный срок и умер от сердечной недостаточности.

Серийного убийцу задержали в 2005 году. 2008 коллегия судей Апелляционного суда Днепропетровской области вынесла приговор Ткачу, приговорив его к пожизненному заключению.

Сообщалось, что более 20 лет мужчина, которого называют "пологовским и павлоградским маньяком", насиловал и убивал девушек и молодых женщин на территории Днепропетровской и Запорожской областей.

По данным правоохранителей, его жертвами стали несколько десятков человек.

В частности, судом были доведены 29 убийств с изнасилованиями. Позже он якобы признался еще в 30 преступлениях.

Комплексная психиатрическая экспертиза установила, что он здоров и способен отвечать за свои действия.

За совершенные им преступления отбывали наказание девять невиновных людей, один из которых совершил самоубийство.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Украинатюрьма
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