Херсонский городской суд арестовал подозреваемого в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 62-летнего Олега Сагана.

Об этом 8 ноября сообщает Крым.Реалии.

Суд удовлетворил ходатайство Управления СБУ в АРК и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 января 2019 года включительно.

Заявляют, что сторона защиты намерена подавать апелляцию.

Обвинение утверждает, что задержанный создавал и размещал в Интернете видеосюжеты с призывами изменить территорию Украины неконституционным способом.

Саган "был задержан во время непосредственного совершения преступления" и является сторонником создания так называемой "Новороссии".

фото: Крым.реалии

Во время обыска у него обнаружили ноутбук с видеосюжетами, программами для изменения голоса, а также тексты и сценарии для монтажа новых роликов.

Также задержанный, якобы периодически ездил в Россию. Изъятые у него карты Сбербанка зарегистрированы на территории РФ.

Сам Саган утверждает, что к Интернет-ресурсам, на которых размещены видеосюжеты, никакого отношения не имеет, и "голос на них не его".

На суде он заявил, что "ничего не делал против Украины", готов сотрудничать со следствием и "наоборот выступает за расширение Украины, а не за ее уменьшение".

Он рассказал, что имеет на содержании больную жену и ездит в Россию заниматься строительно-хозяйственными работами.