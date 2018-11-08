В аэропорту задержан священник с Афона с российским паспортом

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Четверг, 8 ноября 2018, 18:02

Пограничники разоблачили священнослужителя с поддельными документами в столичном в международном аэропорту "Борисполь".

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Во время оформления пассажиров рейса "Киев-Стамбул" один из путешествующих предоставил на контроль правоохранителям паспорт гражданина Болгарии, который содержал признаки частичной подделки.

 

Позже правоохранители установили, что мужчина является гражданином Украины и имеет еще паспорт гражданина Российской Федерации.

"По профессии он является священнослужителем, ранее проживал и проводил церковное богослужение на горе Афон", – говорится в сообщении.

В ГПСУ отмечают, что "поддельный паспорт ему был нужен для беспрепятственного проживания в странах ЕС".

На священнослужителя составили административно-процессуальные документы и проинформировали представителей Национальной полиции.

Украинская правда
Темы: граница
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