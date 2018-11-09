Может кому-то жизнь спасет: у спикера ГПУ в метро стащили бутерброды

1135 просмотров
Пятница, 9 ноября 2018, 11:29

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко иронично рассказал на своей Facebook-странице, как в столичном метро у него украли бутерброды.

Как свидетельствует его пост на Facebook-странице, сам инцидент полковник воспринял с юмором.

"Сегодня утром в метро у меня кто-то из сумки украл бутерброды. Может это кому-то спасет жизнь. Вообще не обижен", - написал Лысенко.

Пост вызвал целую волну ободряющих комментариев. Корреспонденты также рассказывают разные случаи других неожиданных краж в метрополитене.

Сам представитель ГПУ в комментарии "Украинской правде" также рассказал, что после сообщения в Facebook получил много приглашений пообедать.

На уточняющий вопрос, с чем были вышеупомянутые бутерброды, Лысенко ответил: "нарезанный батон, колбаска, сыр".

 
 

Валентина Романенко, УП
Темы: Генпрокуратура курьез
powered by lun.ua
По теме
ГПУ: Дело Стерненко передали в Киев из-за подозрений связи между полицией и нападавшими 9 ноября 2018, 07:06
Луценко на следующей неделе ожидает успехов СБУ по делу убийства Гандзюк 9 ноября 2018, 03:52
Луценко рассказал, когда Порошенко рассмотрит его заявление об отставке 9 ноября 2018, 01:20
Все новости
Главные новости
В УПЦ МП планируют встретиться с Порошенко 13 ноября
САП собирала информацию о правительстве Гройсмана
На следующей неделе ожидают выходок погоды: шторм, мороз и снег
40 стран возложили ответственность на Россию за сбитый беспилотник ОБСЕ
Все новости
интервью

Капеллан Андрей Зелинский: Мы живем во время, когда в сердце каждого украинца должен родиться воин

Фото

Удивительные фотографии о многообразии мира

Поиск по сайту
Архив
Весь архів