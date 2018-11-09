Может кому-то жизнь спасет: у спикера ГПУ в метро стащили бутерброды

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко иронично рассказал на своей Facebook-странице, как в столичном метро у него украли бутерброды.

Как свидетельствует его пост на Facebook-странице, сам инцидент полковник воспринял с юмором.

"Сегодня утром в метро у меня кто-то из сумки украл бутерброды. Может это кому-то спасет жизнь. Вообще не обижен", - написал Лысенко.

Пост вызвал целую волну ободряющих комментариев. Корреспонденты также рассказывают разные случаи других неожиданных краж в метрополитене.

Сам представитель ГПУ в комментарии "Украинской правде" также рассказал, что после сообщения в Facebook получил много приглашений пообедать.

На уточняющий вопрос, с чем были вышеупомянутые бутерброды, Лысенко ответил: "нарезанный батон, колбаска, сыр".