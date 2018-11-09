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Пятница, 9 ноября 2018, 16:05

Народный депутат от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко попал в ДТП под Киевом.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Друзья, со мной случилось ДТП. Остановился на обочине трассы в разрешенном месте, когда в мой автомобиль врезался грузовик", – написал депутат.

 

Лещенко говорит, что стоял на "аварийке".

"По словам патрульной полиции, которая прибыла на место происшествия, моей вины в случившемся нет. Сейчас ждём следственно-оперативную группу", – добавил нардеп.

Лещенко не пострадал.

Помощница, которая ехала вместе с депутатом, поехала в больницу с подозрением на возможное сотрясение мозга.

"Водитель грузовика, который в нас въехал, слава Богу, тоже жив и здоров", – отметил Лещенко.

 

Депутат добавил, что авто, скорее всего, восстановлению не подлежит.

Пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик подтвердила "Украинской правде" информацию о ДТП и госпитализации женщины.

Происшествие случилось на Большой Кольцевой дороге.

Как пишет "ДТП Киев", после столкновения автомобиль нардепа развернуло на 180 градусов, а грузовой автомобиль DAF съехал на обочину и перевернулся.

Водитель грузовика вылетел через лобовое стекло. Ему оказали помощь врачи "скорой".

Украинская правда
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