Силовики нашли склады с похищенным и контрабандным военным имуществом

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Пятница, 9 ноября 2018, 20:50

Во время обысков, проведенных Генпрокуратурой совместно со Службой безопасности, на складах в Житомирской области выявлены нелегальные взрывоопасные предметы и военные товары.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Во время проведения обыска в складских помещениях обнаружены товары двойного использования и военного назначения, а именно - 84 двигатели к танкам Т-72 и другое военное имущество неустановленного происхождения среди которых 3494 ящики с капсюлями от патронов к стрелковому оружию (КВ-24 до патрона 7, 62 * 39, и КВ-16 до патрона 5,45 * 39 - 300 млн штук). Указанные взрывоопасные предметы хранились лицами с нарушением требований безопасности в неприспособленных помещениях, в непосредственной близости от электрораспределительных щитов и высоковольтных сетей", - отметили в ГПУ.

Правоохранители отмечают, что теперь изучается противоправная деятельность субъектов хозяйствования, которые получили данные товары двойного использования и военного назначения вследствие операций с предприятиями, имеющими признаки фиктивности.

"В частности, такие предприятия не осуществляют реальной хозяйственной деятельности по поиску, изготовлению и реализации военной продукции, не имеют производственных мощностей и необходимого персонала для осуществления такой деятельности, а используются должностными лицами государственных предприятий для легализации незаконно приобретенной продукции, выведеной из-под контроля предприятий оборонно-промышленного комплекса и военных частей, или ввезенной в Украину с нарушением правил таможенного оформления", - добавили правоохранители.

 
 
 

Темы: СБУ Генпрокуратура
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