В Украине ухудшение погоды и сильный снег, в Киеве открыли пункты обогрева

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Суббота, 1 декабря 2018, 09:23

Укргидрометцентр сообщает об ухудшении погодных условий на территории Украины 1 декабря.

По данным Укргидрометцентра, в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Харьковской и Киевской областях ожидается местами сильный снег с приростом снежного покрова высотой 6-12 см.

В Приазовье местами гололед, налипание мокрого снега. В восточных областях, на Запорожье и Херсонщине - местами порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах большинства областей гололедица.

До 3 декабря включительно в высокогорье Ивано-Франковской области сохранится низкая снеголавинная опасность (1 уровень).

 

Как сообщили в КГГА, в Киеве к уборке улиц и дорог от снега с вечера 30 ноября привлечено 358 единиц спецтехники и бригады по ручной уборке. 

Также в Киеве в связи с понижением температуры развернули пункты обогрева, которые располагаются в помещениях коммунальных предприятий, больницах и территориальных подразделениях Департамента соцполитики.

Украинская правда

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Темы: погода
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