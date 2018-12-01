В Киевской области обрушилась крыша спортшколы: детей еле успели вывести

В городе Вишневое Киевской области в спортзале ДЮСШ "Фаворит" обрушилась крыша.

Как сообщает ГСЧС, сообщение о разрушении крыши с последующим обвалом внутрь помещения спортзала на ул. Машиностроителей, 3А поступило в субботу в 11:33.

Спасатели установили, что в помещении площадью 600 кв.м. обрушилась крыша на площади 200 кв.м.

Перед этим в помещении спортивного зала находилось 30 детей и 1 тренер.

"Тренер услышала непонятные звуки и вывела детей, через 1,5 минуты конструкция крыши и кровли упала в помещение", - сообщили в ГСЧС.

Там подчеркнули, что погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

Отмечается, что помещение спортивной школы сдано в эксплуатацию в апреле 2018 года.

Вместе с тем, премьер Владимир Гройсман поручил безотлагательно провести расследование причин разрушения спортивной арены школы №4 в Вишневом.

Доручив невідкладно провести розслідування причин руйнування спортивної арени школи #4 у Вишневому, Київської обл. Термін - тиждень. Всіх винних треба притягти до відповідальності — Volodymyr Groysman (@VGroysman) December 1, 2018

"Срок - неделя. Всех виновных надо привлечь к ответственности", - написал он в Twitter.

В свою очередь министр молодежи и спорта Игорь Жданов сообщил в Facebook, что крыша спорткомплекса обвалилась из-за снега.

"Благодаря быстрой реакции тренеров, спортсмены, которые в это время занимались художественной гимнастикой - успели эвакуироваться из помещения", - добавил он.

Жданов сообщил, что на место происшествия срочно выехал заместитель министра Николай Даневич.

"Работаем вместе с администрацией спорткомплекса и местной властью над детальным анализом причин и последствий обвала крыши и согласования дальнейших шагов в сложившейся ситуации", - отметил он.

Как сообщал ранее УНИАН, открытие арены "Favorite Fit" в Вишневом состоялось 19 мая 2018 года.

"Этот современный проект реализован под патронатом председателя Киево-Святошинской РГА Мирославы Смирновой и при поддержке районного совета", - говорилось в сообщении.

В открытии спортшколы участвовали народные депутаты.

"По инженерным решениям аналогов этому проекту в Украине нет - такую ​​конструкцию в нашей стране никогда не создавали. Общая площадь спортивной арены - почти 1500 м2. На реализацию проекта потребовалось около 8 месяцев", - писало агентство.