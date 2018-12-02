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Гвоздик стал четвертым действующим украинским чемпионом мира по боксу

Воскресенье, 2 декабря 2018, 04:01
Гвоздик стал четвертым действующим украинским чемпионом мира по боксу
isport.ua

Украинский боксер Александр Гвоздик победил в бою за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC чемпиона Адониса Стивенсона. 

Об этом сообщает xsport.ua.

Бой прошел в Канаде. В начале боя украинец много двигался, но пропустил несколько ударов в голову. Уже в третьем раунде Стивенсон опустился на колено, но рефери счел, что канадец поскользнулся.

В конце 8-го раунда Гвоздик трижды попал по Стивенсону одиночными ударами, заставив пятиться назад, но в следующих двух раундах пережил несколько опасных моментов.

Только в конце 11-го раунда Гвоздик нанес серию ударов, отправив Стивенсона в нокаут.

"Украинская правда" в Threads

Темы: спорт
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