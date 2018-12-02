Укравтодор заявил, что заторов из-за снега нет. Синоптики предупредили о гололеде

Проезд на дорогах государственного значения обеспечен, заторов в движении из-за ненадлежащего состояния дорог нет.

Об этом утром 2 декабря сообщили в "Укравтодоре".

"В ночное время суток периодически возникали осложнения в движении большегрузного транспорта на опасных участках дорог (спуски, подъемы) в Николаевской (М-13, Н-11, Н-14, Р-55) области", - отметили в компании.

По состоянию на 8:00 местами небольшой снег выпадает в Киевской, Сумской, Полтавской и Луганской областях. В Донецкой и Харьковской - местами туман при минусовой температуре воздуха, на остальной территории без осадков.

Состояние покрытия на автодорогах государственного значения в большинстве областей - местами заснеженное.

Температура воздуха на большей территории колеблется от -5 до -10 градусов, на востоке -5°... +1°.

На перевальных участках дорог без осадков. Температура воздуха колеблется от -7 до -21°С. Состояние покрытия сухое, на Вышковском перевале - заснеженное.

В Укргидрометцентре сообщили, что 2 декабря на дорогах страны ожидается гололедица.

Днем местами в северных и восточных областях небольшой снег, на остальной территории - без осадков. Температура воздуха 0...-5, ветер преимущественно юго-западный 5-10 м/с.