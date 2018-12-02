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Укравтодор заявил, что заторов из-за снега нет. Синоптики предупредили о гололеде

Воскресенье, 2 декабря 2018, 09:07

Проезд на дорогах государственного значения обеспечен, заторов в движении из-за ненадлежащего состояния дорог нет.

Об этом утром 2 декабря сообщили в "Укравтодоре".

"В ночное время суток периодически возникали осложнения в движении большегрузного транспорта на опасных участках дорог (спуски, подъемы) в Николаевской (М-13, Н-11, Н-14, Р-55) области", - отметили в компании.

По состоянию на 8:00 местами небольшой снег выпадает в Киевской, Сумской, Полтавской и Луганской областях. В Донецкой и Харьковской - местами туман при минусовой температуре воздуха, на остальной территории без осадков.

Состояние покрытия на автодорогах государственного значения в большинстве областей - местами заснеженное. 

Температура воздуха на большей территории колеблется от -5 до -10 градусов, на востоке -5°... +1°. 

На перевальных участках дорог без осадков. Температура воздуха колеблется от -7 до -21°С. Состояние покрытия сухое, на Вышковском перевале  - заснеженное. 

В Укргидрометцентре сообщили, что 2 декабря на дорогах страны ожидается гололедица.

Днем местами в северных и восточных областях небольшой снег, на остальной территории - без осадков. Температура воздуха 0...-5, ветер преимущественно юго-западный 5-10 м/с.

Украинская правда
Темы: погодадорогиУкравтодор
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