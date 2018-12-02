В Тбилиси - многолюдный митинг против результата президентских выборов

В столице Грузии на проспекте Руставели проходит массовая акция протеста, организованная объединенной оппозицией, с требованием проведения досрочных парламентских выборов.

Как сообщает Грузия Online, лидеры оппозиции не признают итогов второго тура президентских выборов, на которых были зафиксированы "факты фальсификации, давления на избирателей, насилия, принуждения, шантажа".

По заявлению представителей оппозиции, досрочные выборы должны пройти по пропорциональному или пропорционально-региональному принципу.

#Georgian opposition activists protest in #Tbilisi against "criminal" power of billionaire Bidzina Ivanishvili and his ally, the first woman President Salome Zurabishvili. pic.twitter.com/DslDDkuq6x — Anna Nemtsova (@annanemtsova) December 2, 2018

фото - twitter

На акции выступили кандидат в президенты от объединенной оппозиции Григол Вашадзе, экс-президент Грузии (через Skype) Михеил Саакашвили и другие лидеры оппозиционного объединения.

Как заявил кандидат в президенты от объединенной оппозиции Григол Вашадзе, оппозиционное объединение "Сила в единстве" намерена подать иск в суд с требованием отменить результаты второго тура президентских выборов.

Также, по словам Вашадзе, должно быть проведено расследование.

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О проведении акции оппозиции 2 декабря ранее заявил кандидат в президенты Грузии от объединенной оппозиции Григол Вашадзе.

По его словам, это один из путей, чтобы власть "услышала голос общества". Вашадзе заявил, что у Грузии "нет президента, и 28 ноября в Грузии не проводились выборы". Также он заявил о массовых фактах фальсификации, давлении на избирателей, шантаже, принуждении и подкупе.

По итогам второго тура президентских выборов в Грузии победила Саломе Зурабишвили - кандидат от правящей партии "Грузинская мечта". За нее, по предварительным данным ЦИК, проголосовали 59,61% избирателей.