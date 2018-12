В Тбилиси - многолюдный митинг против результата президентских выборов

В столице Грузии на проспекте Руставели проходит массовая акция протеста, организованная объединенной оппозицией, с требованием проведения досрочных парламентских выборов.

Как сообщает Грузия Online, лидеры оппозиции не признают итогов второго тура президентских выборов, на которых были зафиксированы "факты фальсификации, давления на избирателей, насилия, принуждения, шантажа".

По заявлению представителей оппозиции, досрочные выборы должны пройти по пропорциональному или пропорционально-региональному принципу.

#Georgian opposition activists protest in #Tbilisi against "criminal" power of billionaire Bidzina Ivanishvili and his ally, the first woman President Salome Zurabishvili. pic.twitter.com/DslDDkuq6x