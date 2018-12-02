Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Брюсселе прошла демонстрация в защиту климата

Воскресенье, 2 декабря 2018, 23:57

В Брюсселе (Бельгия) в воскресенье, 2 декабря, прошла массовая демонстрация в защиту климата, в которой, по данным полиции, приняли участие 65 000 человек.

Об этом сообщает DW.

Отмечается, что демонстранты призвали к более жестким мерам по ограничению выбросов углекислого газа на национальном, европейском и мировом уровнях.

Акция, участники которой прошли маршем по центру города, завершилась мирно.

Премьер Бельгии Шарль Мишель назвал марш в защиту климата "успехом гражданской мобилизации".

Перед этим экоактивисты провели массовые демонстрации в Германии.

Сообщается, что на акцию в Берлине вышли около 16 тысяч человек на протест в Кельне - более 20 000..

Демонстранты выступали против добычи угля и климатической политики Германии в целом.

С 3 по 14 декабря в польском Катовице пройдет 24-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Главной темой встречи станет сдерживания глобального потепления и адаптация к изменению климата.

Как сообщалось, лидеры G20 приняли итоговую декларацию саммита в Буэнос-Айресе.

Итоговый документ по климату, как и в 2017 году в Гамбурге, подписали только 19 стран - США отказались его поддержать. Однако и добиться подписей 19 членов было непросто, переговоры продолжались до раннего утра. Россия, Турция и Саудовская Аравия, по данным из французской делегации, сомневались до последнего.

"Украинская правда" в Threads

Темы: акцииЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

Все новости...
акции
Во Франции третью ночь продолжались беспорядки после того, как полиция застрелила подростка
В России в день рождения Навального людей задерживали за плакаты о кенгуру и шарики
На антиправительственный митинг в Варшаве собрались до 500 тысяч человек
Последние новости
15:32
Данилов о ликвидации трех российских Су-34: Охотились давно
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
15:17
Известно о по меньшей мере 3800 гражданских, которых пытали оккупанты – Костин
15:14
СМИ проанализировали, как пропаганда приучила россиян к войне и ненависти к Украине
15:07
Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
14:41
"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса
14:40
Dragon Capital опроверг информацию СМИ о якобы ведении бизнеса в Крыму
14:40
Большинство пациентов – мертвые. История о мошенничестве врача Паоло Маккиарини и его опасных операциях
14:35
ЕС отправляет Украине еще 500 электрогенераторов
Все новости...
Реклама: