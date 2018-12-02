В Брюсселе прошла демонстрация в защиту климата

В Брюсселе (Бельгия) в воскресенье, 2 декабря, прошла массовая демонстрация в защиту климата, в которой, по данным полиции, приняли участие 65 000 человек.

Об этом сообщает DW.

Отмечается, что демонстранты призвали к более жестким мерам по ограничению выбросов углекислого газа на национальном, европейском и мировом уровнях.

Акция, участники которой прошли маршем по центру города, завершилась мирно.

Премьер Бельгии Шарль Мишель назвал марш в защиту климата "успехом гражданской мобилизации".

Перед этим экоактивисты провели массовые демонстрации в Германии.

Сообщается, что на акцию в Берлине вышли около 16 тысяч человек на протест в Кельне - более 20 000..

Демонстранты выступали против добычи угля и климатической политики Германии в целом.

С 3 по 14 декабря в польском Катовице пройдет 24-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Главной темой встречи станет сдерживания глобального потепления и адаптация к изменению климата.

Как сообщалось, лидеры G20 приняли итоговую декларацию саммита в Буэнос-Айресе.

Итоговый документ по климату, как и в 2017 году в Гамбурге, подписали только 19 стран - США отказались его поддержать. Однако и добиться подписей 19 членов было непросто, переговоры продолжались до раннего утра. Россия, Турция и Саудовская Аравия, по данным из французской делегации, сомневались до последнего.