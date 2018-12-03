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В Книге рекордов Гиннеса назвали аннексирован Севастополь "российским"

Понедельник, 3 декабря 2018, 05:30
В Книге рекордов Гиннеса назвали аннексирован Севастополь российским

В сертификате Книги рекордов Гиннеса (Guinness World Records), который в Севастополе получил гражданин Беларуси, город указан как территория РФ.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на сайт Guinness World Records.

"Александр Бендиков (Беларусь / Россия) установил в Севастополе, РФ, мировой рекорд по балансированию предметов. Он удержал на одном гвозде еще 349 гвоздей", - говорится на сайте.

 
Официальный сайт Книги Рекордов гиннеса

"Это достижение было оформлено и подписано местными мастерами спорта по гандболу и волейболу. Рекорд был установлен еще в мае, зафиксирован недавно", - пишет "Громадське".

"На действия Книги рекордов Гинесса Министерство иностранных дел пока не отреагировало", - добавляет издание.

Книга рекордов Гиннесса - ежегодный справочник уникальных достижений людей и животных, неслыханных природных явлений и выдающихся событий шоу-бизнеса, масс-медиа и культуры.

Как сообщалось, Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014 году.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.

Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконным. Против РФ были введены экономические санкции.

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Темы: КрымСевастопольРосcияаннексияскандал
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