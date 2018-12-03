Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинский паспорт занял 28-е место в рейтинге "силы" паспортов мира

Понедельник, 3 декабря 2018, 06:21
Украинский паспорт занял 28-е место в рейтинге силы паспортов мира

В рейтинге "самых сильных" паспортов мира Украина занимает 28-е место. Украинские граждане могут посетить 131 страну мира без виз (89 стран - без виз, в 42 странах визу ставят по приезду).

Об этом говорится в рейтинге Global Passport Power Rank 2018 от портала Passport Index.

Первое место в рейтинге занял паспорт Объединенных Арабских Эмиратов - возможность въезда без виз в 167 стран. На втором месте - Германия и Сингапур - с паспортами этих стран можно посетить без виз 166 стран.

Третью строчку рейтинга разделили Дания, Швеция, Финляндия, Люксембург, Франция, Италия, Нидерланды, Испания, Норвегия, Южная Корея и США, с паспортами которых можно посетить без виз 165 стран.

Последнее место в рейтинге от Passport Index занял Афганистан, паспорт которого дает возможность безвизового въезда в 29 стран.

Рейтинг Passport Index оценивает паспорта 193 стран, входящих в состав ООН и официальные документы 6 территорий: Ватикана, Косово, Гонконга, Палестинской автономии, Тайваня и Макао.

"Территории, присоединенные к другим странам, такие как остров Норфолк (Австралия), Французская Полинезия (Франция), Британские Виргинские острова (Великобритания) и т.д., которые не выдают свои собственные паспорта, исключаются из рейтинга и не считаются пунктами назначения", - отмечают в Passport Index.

В прошлом году украинский паспорт занял 32-е место (119 стран без виз).

Темы: Украинапаспорт рейтинг
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

Все новости...
Украина
В Германии хотят остаться почти половина беженцев из Украины - опрос
ЕС хочет направить в Украину военных инструкторов, когда "обстоятельства позволят" – СМИ
Волкер: Для Путина решение саммита – это недостаток решимости относительно членства Украины в НАТО
Последние новости
15:32
Данилов о ликвидации трех российских Су-34: Охотились давно
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
15:17
Известно о по меньшей мере 3800 гражданских, которых пытали оккупанты – Костин
15:14
СМИ проанализировали, как пропаганда приучила россиян к войне и ненависти к Украине
15:07
Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
14:41
"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса
14:40
Dragon Capital опроверг информацию СМИ о якобы ведении бизнеса в Крыму
14:40
Большинство пациентов – мертвые. История о мошенничестве врача Паоло Маккиарини и его опасных операциях
14:35
ЕС отправляет Украине еще 500 электрогенераторов
Все новости...
Реклама: