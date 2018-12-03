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В ДТП под Краковом пострадали 8 граждан Украины

Понедельник, 3 декабря 2018, 10:47

В результате столкновения двух автомобилей в местности Кшешовице (Krzeszowicе) вблизи Кракова пострадали 8 граждан Украины.

Об этом сообщает Польское радио.

"Один автомобиль пассажирский, второй – это фургон", - говорится в сообщении.

В общем травмы получили 9 человек – 8 пассажиров-украинцев и водитель фургона.

Полиция предупреждает, что дорожные условия очень сложные: в частности, на дорогах гололедица.

Информацию о 8 пострадавших подтвердили "Украинской правде" в МИД.

"Все пострадавшие были доставлены в больницы. После оказания первой медицинской помощи 4 из них покинули больницы, остальные 4 находятся в медицинских учреждениях с незначительными повреждениями", - сказал заместитель директора консульской службы – начальник Управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич.

Он добавил, что консул принимает предусмотренные в такой ситуации меры.

Темы: ПольшаДТП
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