В ДТП под Краковом пострадали 8 граждан Украины

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Понедельник, 3 декабря 2018, 11:47

В результате столкновения двух автомобилей в местности Кшешовице (Krzeszowicе) вблизи Кракова пострадали 8 граждан Украины.

Об этом сообщает Польское радио.

"Один автомобиль пассажирский, второй – это фургон", - говорится в сообщении.

В общем травмы получили 9 человек – 8 пассажиров-украинцев и водитель фургона.

Полиция предупреждает, что дорожные условия очень сложные: в частности, на дорогах гололедица.

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Темы: Польша ДТП
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