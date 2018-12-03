В ДТП под Краковом пострадали 8 граждан Украины

В результате столкновения двух автомобилей в местности Кшешовице (Krzeszowicе) вблизи Кракова пострадали 8 граждан Украины.

Об этом сообщает Польское радио.

"Один автомобиль пассажирский, второй – это фургон", - говорится в сообщении.

В общем травмы получили 9 человек – 8 пассажиров-украинцев и водитель фургона.

Полиция предупреждает, что дорожные условия очень сложные: в частности, на дорогах гололедица.