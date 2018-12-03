В ДТП под Краковом пострадали 8 граждан Украины
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Понедельник, 3 декабря 2018, 11:47
В результате столкновения двух автомобилей в местности Кшешовице (Krzeszowicе) вблизи Кракова пострадали 8 граждан Украины.
Об этом сообщает Польское радио.
"Один автомобиль пассажирский, второй – это фургон", - говорится в сообщении.
В общем травмы получили 9 человек – 8 пассажиров-украинцев и водитель фургона.
Полиция предупреждает, что дорожные условия очень сложные: в частности, на дорогах гололедица.
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