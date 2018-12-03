Прокурор хотел дать крымскому "чиновнику" меньше, чем требует закон – суд

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Понедельник, 3 декабря 2018, 11:43

Суд отказался утвердить соглашение о признании виновности и назначить наказание Олегу Кизименко, экс-сотруднику оккупационной "администрации" Севастополя.

Соответствующее решение Голосеевский районный суд Киева принял 27 ноября.

Кизименко обвиняют в посягательстве на территориальную целостность.

Суд указал, что в соглашении со следствием экс-"чиновнику" предлагали назначить наказание мягче, чем предусмотрено законом.

Кизименко хотели присудить 3 года 3 месяца тюрьмы и освободить его с испытательным сроком 3 года.

Однако суд подчеркнул, что в то время, когда мужчина совершал свое преступление, наказание за него было увеличено. Вменяемая ему статья уже требует не менее 5 лет лишения свободы.

Поэтому соглашение между прокурором и севастопольским "чиновником" не утвердили.

Соглашение со следствием дожно было также отменить арест на его автомобиль и телефон.

Олега Кизименко задержали 11 сентября.

На следующий день его арестовали.

Кизименко работал в Севастополе с 2012 года, а после оккупации Крыма остался на должности "заместителя председателя Севастопольской городской государственной администрации".

Как указано в материалах дела, Кизименко давал непосредственные указания по доставке горюче-смазочных материалов из России в Севастополь вне таможенного контроля, организовывал хозяйственное обеспечение военного парада, участвовал в заседаниях оккупационной власти, принимал незаконную делегацию РФ.

Соня Лукашова, для УП

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Темы: Крым оккупация суд
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